“Ero romantica” è il nuovo album di Arisa. Un disco in bilico fra romanticismo e desiderio di libertà

Arisa nuovo album in arrivo. La cantante ha finalmente annunciato l’uscita del suo nuovo disco, il settimo di inediti della sua discografia, Ero romantica.

Dopo averla vista impegnata come insegnante di canto e coach ad Amici di Maria De Filippi, aver assistito al ritorno sul palco del Festival di Sanremo con un brano, Potevi fare di più, scritto da Gigi D’Alessio, Arisa ha pubblicato altri tre singoli: Ortica, Psyco e la recente Altalene.

Ora, mentre la cantante è impegnata come concorrente di Ballando con le stelle, arriva l’annuncio del nuovo album.

Arisa nuovo album

Ero romantica, questo il titolo del nuovo disco, arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, il prossimo 26 novembre per Pipshow / Believe Artist Services ed è già disponibile in pre-order.





Il settimo lavoro in studio della poliedrica artista, viene descritto come un album in bilico fra romanticismo e desiderio di libertà: a volte sofferto e struggente, in altri momenti sfacciato e disinibito, in una sorprendente alternanza fra malinconiche ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90.

Un atto d’amore verso l’umanità nelle sue varie sfaccettature, un disco di un’artista che trova il senso nelle eccezioni alla regola, celebra la femminilità e le sue contraddizioni, canta di autodeterminazione femminile e di schiavitù volontaria, urla l’urgenza di cambiare punto di vista per non rimanere schiacciati dall’omologazione.

Questa la tracklist:

Ero Romantica Psycho Agua de Coco Altalene Maddalena Licantropo Cuore La casa dell’amore possibile Ortica Potevi fare di più L’Arca di Noè

Ero romantica è prodotto da Jason Rooney con la coproduzione di Giuseppe Barbera in Licantropo, Cuore, La casa dell’amore possibile, L’arca di Noè.

I brani Psycho e Altalene sono stati prodotti da Danusk, mentre il brano Maddalena vede la produzione sia di Danusk che di Jason Rooney.