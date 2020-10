E’ in arrivo Sette Coltelli, il singolo d’esordio del giovane Rosaspina, pubblicato dall’etichetta Terzo Millennio. Il videoclip girato a Como dal regista Mirko Salciarini è in anteprima nazionale su All Music Italia.

Sette Coltelli, introspettivo e delicato dal sapore fortemente autobiografico, si caratterizza per un sound pop, in cui non mancano sfumature e venature r&b. Un brano misterioso, ma anche ironico, di quell’ironia di chi sa di essere macchiato dentro ma non nasconde la propria personalità e il proprio passato e li espone per essere d’aiuto ad altri. La lotta interiore del protagonista in uno scenario decadente e romantico.

Dal punto di vista del sound il brano è ispirato al pop di Halsey, Miley Cyrus e The Weeknd.

“Sette Coltelli, il mio singolo di debutto, è nato a seguito di una lunga ricerca di me stesso. Ho capito che ciò che mi aveva reso quel che sono oggi sono le persone incontrate ed i fatti vissuti lungo il cammino della mia vita. Sette coltelli è il singolo attraverso il quale ho cercato di esorcizzare i primi demoni del mio passato.

Nel brano ho provato a raccontare la mia difficile realtà familiare; anche nel videoclip sono riuscito a mettermi a nudo e a lasciar scorgere, attraverso il linguaggio corporeo, alcuni dettagli personali della mia infanzia. Scrivo per curare le mie ferite, ma anche quelle altrui: spero che altre persone possano ritrovarsi nelle mie parole e sentirsi compresi. In poche parole il videoclip rappresenta il mio difficile percorso verso la redenzione e sono molto orgoglioso di debuttare con il mio primo singolo in anteprima esclusiva su All Music Italia.”

Queste le parole di Rosaspina.

SETTE COLTELLI – ANTEPRIMA VIDEO

Il videoclip, diretto da Mirko Salciarini e girato a Como, mostra la differenza tra la tranquillità del Giardino dell’Eden, il paradiso in cui Rosaspina è cresciuto, e l’inquietudine, i rumori e gli ostacoli della Selva oscura di Dantesca memoria.

Il videoclip mescola sacro e profano, reale e fantastico, l’arte di Francisco Goya con le atmosfere tipiche dei film horror americani.

ROSASPINA SETTE COLTELLI – IL TESTO

Testo di Raffaele Vigliotti

Musica di Raffaele Vigliotti, Gianluca Daiichiro Rossi, Pietro Spinelli

Editori Musicali: Sugar Music, Metatron Publishing, Divinazione Music

E sono sette un po’ come i peccati

Peccato che io non li rivedo

da quando ne avevo sette

quando piangevo di notte

ma tu non arrivavi se non alle 7

Ho ancora i segni sulla pelle

prima chiamavi ma ora niente

E cosa c’entro con questa gente

non vi sorrido ma vi mostro i denti

Ho già sofferto quasi sempre

sono la mela nel tuo Eden

Ma tu sei solo una serpe

È da una vita che aspetto il momento di dirvi che non vi devo un bel niente

Ella Ella Ella Ella eh

Un eh

sono sette coltelli yeah

Ela Ela Ela Ela eh

Un eh e sono sette coltelli

E sono 7 un po’ come le notti

passate davanti agli specchi

ho conservato tutti i pezzi

cresciuto tra streghe e tarocchi

giuro ho visto il male con questi miei occhi

Ho ancora i segni sulla pelle

prima chiamavi ma ora niente

E cosa c’entro con questa gente

non vi sorrido ma vi mostro i denti

Ho già sofferto quasi sempre

sono la mela nel tuo Eden

Ma tu sei solo una serpe

È da una vita che aspetto il momento di dirvi che non vi devo un bel niente

Ella Ella Ella Ella eh

Un eh

sono sette coltelli yeah

Ela Ela Ela Ela eh

Un eh e sono sette coltelli

La gente come me è vero è complicata

Sono d’accordo con te

mia madre mi diceva

siamo soltanto in due

ma non pregare per me

Ho ancora i segni, i segni sulla pelle

prima chiamavi, chiamavi ma ora niente

cosa c’entro con questa gente

Ho già sofferto, sofferto quasi sempre

sono la mela, la mela nel tuo Eden

Ma tu sei solo una serpe

io non vi devo un bel niente

Ella Ella Ella Ella eh

Un eh

sono sette coltelli yeah

Ela Ela Ela Ela eh

Un eh e sono sette coltelli

E sono sette sette coltelli yeah

e se sono sette sette coltelli yeah

e sono sempre sette coltelli yeah

e sono sette coltelli