Annalisa: "House party" è il titolo del nuovo singolo che racconta il momento...

Annalisa House party è il titolo del nuovo singolo che anticipa il disco in uscita a settembre.

Nella giornata di ieri l’artista ha annunciato (vedi qui) l’uscita del suo nuovo disco con Warner Music, prevista per il 18 settembre, e lo spostamento del live al Fabrique di Milano.

Annalisa House Party

Prendendo il titolo probabilmente dall’applicazione in voga in questo momento tra giovani e non, House party, che permette di videochiamarsi in gruppo e giocare insieme, l’artista è pronta a pubblicare il 15 aprile il suo singolo per l’estate.

Ecco come Annalisa lo ha annunciato sui suoi profili social:

“Eccoci!

La sorpresa di cui vi parlavo ieri è una canzone che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme.

Entro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni, senza negare la realtà, e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c’è anche questo.

Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione. ‘E nel cortile di casa i colori di Rio De Janeiro, e sono sempre stati lì, ma io non li vedevo’… Ora li vedo benissimo“.

Il brano segue gli inediti Avocado toast e Vento sulla pelle feat. Rkomi.

Annalisa House party testo e audio

