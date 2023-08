Angelina Mango disco d’oro per l’EP “Voglia di vivere” e nuovi sold out in tour

Lunedì 21 agosto FIMI ha comunicato le certificazioni delle settimane 33 e 34 del 2023. Tra queste un importante traguardo di Angelina Mango che, nel frattempo, mette a segno nuovi sold out con le date del tour nei club in partenza in autunno.

Dopo il disco di platino per Ci pensiamo domani, brano che si può considerare uno dei successi dell’estate 2023, e il disco d’oro per il singolo Voglia di vivere anche l’omonimo EP uscito prima dell’estate per 21CO/LaTarma Records/BMG/Ada Music Italy, conquista il disco d’oro per le oltre 25.000 copie/unità.

Il primo tour nei club della cantautrice, il Voglia di vivere tour prodotto e organizzato da Live Nation, nel frattempo continua a collezionare sold out: al tutto esaurito già conquistato con le date di Roma e Bologna, si aggiungono i sold out dei live previsti a Napoli (12 ottobre, Duel Club), Torino (19 ottobre, Hiroshima Mon Amour) e Milano (23 ottobre, Magazzini Generali).

Questo il calendario aggiornato:

12 ottobre 2023 – NAPOLI (DUEL CLUB) – SOLD OUT

14 ottobre 2023 – BARI (DEMODÈ CLUB)

16 ottobre 2023 – ROMA (LARGO VENUE) – SOLD OUT

18 ottobre 2023 – FIRENZE (VIPER THEATRE)

19 ottobre 2023 – TORINO (HIROSHIMA MON AMOUR) – SOLD OUT

21 ottobre 2023 – BOLOGNA (LOCOMOTIV CLUB) – SOLD OUT

23 ottobre 2023 – MILANO (MAGAZZINI GENERALI) – SOLD OUT

26 ottobre 2023 – RONCADE, TV (NEW AGE CLUB)







Foto di copetina di Francesco Cerbini