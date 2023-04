Angelina entra nel cast dell’edizione 2023 di Radio Zete Future Hits Live

Radio Zeta quest’anno ha avuto spesso spazio all’interno di Amici di Maria De Filippi e, a sua volta, tramite la direttrice artistica della radio, Federica Gentile, ha concesso molto spazio agli inediti dei ragazzi del programma. Ora arriva l’ennesima sorpresa, questa volta per Angelina.

Federica Gentile è stata ospite del pomeridiano di Amici dove ha parlato con i cantanti rimasti nel programma, Aaron, Angelina, Cricca e Wax, dei loro inediti. Non solo la speaker di W l’Italia, programma in onda su Rtl 102.5, radio madre del gruppo capitanato da Lorenzo Suraci di cui Radio Zeta fa parte, ha dato una notizia molto importante ad Angelina.

Innanzitutto il nuovo singolo della cantautrice, Ci pensiamo domani, è entrato in rotazione radiofonica sia su Radio Zeta che su Rtl 102.5, ma non solo… Angelina Mango infatti è stata scelta come artista del programma che si unirà al cast di Radio Zeta Future Hits Live, la manifestazione dedicata alla generazione Z giunta al secondo anno che si svolgerà il prossimo 10 giugno al Foto Italico di Roma.

Queste le parole di Federica Gentile:

“Ci piaci moltissimo e sei perfettamente in target, quindi siamo contenti di dirti che da oggi sei in rotazione radiofonica su Radio Zeta. Non prendere impegni il prossimo 10 giugno, perché al Centrale del Foro italico di Roma ci sarà il Radio Zeta Future Hits Live e sorpresa… ci sarai anche tu! Benvenuta.

RTL 102.5 ti segue dagli inizi e quindi da oggi, ci pensiamo domani, sarà in rotazione radiofonica“.

Ovviamente per “inizio” si intende all’interno del programma. La carriera di Angelina è infatti più lunga avendo pubblicato nel 2020 un EP e, lo scorso anno, diversi singoli, tra cui Formica, prima dell’ingresso nel talent show di Canale 5.

