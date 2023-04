Le pagelle della quinta puntata del serale di Amici 22: Cricca e Aaron in crisi. Wax, vada come vada, torna a fare Wax

Amici quinta puntata serale pagelle.

Nel quinto appuntamento con il serale del programma si inizia con nove allievi ancora in gara ma si terminerà con 9. L’eliminato lo trovate qui.

Prima di passare alle esibizioni dei ragazzi una nota a margine su Arisa. Si esibisce nel guanto di sfida dei prof. e niente, se dovessi immaginarmi come canto un angelo, che suono emette, sarebbe la sua voce. Dovrebbe farci i conti anche lei accettando canzoni che danno giustizia a questo dono.

Tra l’altro lo stesso discorso, per il ballo e la tv, lo si potrebbe fare sulla Cuccarini. Cosa aspetta Mediaset a ridarle uno show?

Sottolineo per l’ennesima volta che c’è troppo poco spazio, cosa che succede dallo scorso anno in realtà, per gli inediti dei ragazzi. Come si fa a far comprendere la loro vera personalità artistica, a far affezionare il pubblico a loro anche dopo la fine del programma se li si fa ascoltare solo in cover?

Ogni ragazzo ha almeno 2/3 canzoni, più sicuramente altre pronte, fategliele cantare. Anche perché, volendo citare il talent concorrente, l’effetto cover ad Amici non è lo stesso che ad X Factor dove i brani vengono praticamente sempre riarrangiati e proposti in vesti spesso completamente inedite.

Detto questo andiamo a scoprire il meglio e il peggio della quarta puntata del serale di Amici 22 secondo All Music Italia. Cliccate in basso su continua.