Amici 22 in radio: negli ultimi tre giorni Angelina prende il volo ma la vera sorpresa è Jore

Amici inediti in radio. Se nei giorni scorsi abbiamo visto chi se la sta cavando meglio negli streaming di Spotify oggi abbiamo voluto prendere in esame i passaggi radiofonici su dati ufficiali EarOne degli ultimi tre giorni ovvero dal 27 al 29 novembre scoprendo che radio stanno premiando Angelina e… Jore.

Riassumendo abbiamo visto come su Spotify i cantanti di Amici 22 con più ascoltatori unici mensili siano l’eliminato Ascanio e NDG. Per quel che riguarda le canzoni più streammate invece troviamo nell’ordine Ascanio, Wax (primo inedito), Aaron (primo inedito) e Angelina (primo, e ad oggi unico, inedito).

E le radio, Contest musicali passati a parte, come stanno reagendo ai nuovi inediti del ragazzi lanciati nel mese di gennaio?

Amici in radio (dati dal 27/01 al 29/01)

Partiamo subito col dirvi che su nove cantanti attualmente nella scuola solo quattro sono presenti nella classifica generale di EarOne e di questi due soltanto in ottime posizioni.

Non sono in classifica ad oggi Aaron, Cricca, NDG, Niveo e Piccolo G ma neanche gli eliminati Ascanio, Tommy Dali e Guera (Valeria Mancini che invece, pur senza aver preso nessuna playlist editoriale di Spotify, sta viaggiando benissimo ed è ad oltre 234.000 ascolti in un manciata di giorni).

Ecco quali brani invece troviamo nella classifica generale di EarOne per quel che riguarda i passaggi dal 27 al 29 gennaio. Alla posizione numero #279 c’è Wax con Ballerine e guantoni (fuori dal 16 gennaio). Quasi cento posizioni più su troviamo a sorpresa Federica con 26 modi (lanciata l’11 gennaio).

La vera sorpresa è l’ultimo entrato, Jore. La sua Solo tu infatti, lanciata il 27 gennaio, in soli tre giorni arriva addirittura alla posizione #63, ad un passo dalla Top 50, di EarOne.

Dentro la Top 50 troviamo invece Angelina Mango con la sua Voglia di vivere, fuori dall’11 gennaio. La ragazza occupa la posizione numero #46.

Un risultato che ovviamente sale per tutti se consideriamo solo i brani italiani passati in radio in questi tre giorni. A quel punto Angelina è alla #17, Jore alla #24, Federica alla #74, Wax alla #108 e compaiono anche Ascanio (#342), Piccolo G (#395) e Cricca (#401 con Se mi guardi così).

Va specificato che, in questi tre giorni, essere presenti nella classifica italiana e non nella generale vuol dire essere fuori dalla Top 500.

Ovviamente vi terremo aggiornati sull’andamento dei ragazzi nelle prossime settimane.