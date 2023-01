Jore dopo la vittoria ad Area Sanremo entra nella scuola di Amici 22 con “Solo tu” e “24 7”

Jore Solo tu e 24 7 testo e significato dei brani inedito presentato dal giovane artista ad Amici di Maria De Filippi nella puntata dell’8 gennaio (qui la sua storia).

Lorenzo Longoni, questo il vero nome del ventenne, ha sfidato Cricca su volere di Rudy Zerbi ed è riuscito, con grande dispiacere del pubblico presente, a battere il ragazzo prendendo il suo posto nella scuola.

Il confronto è stato da Sara Andreani di Warner Music Italy. Nella sfida ha cantato due brani inediti: Solo tu, con cui ha vinto a dicembre scorso Area Sanremo, e 24/7.

Jore Solo tu significato del brano

I brani con cui Jore entra ad Amici sono due canzoni d’amore inedite dedicate ad una ragazza che, nel primo caso non riesce ad uscirgli dalla testa, mentre nel secondo forse è nociva per lui.

Jore Solo tu testo

È così chiaro che

io sto in fissa per te

con quella camminata strana

quando vieni verso di me

e quel sorriso da rivista

così bello che sembra sia in lista

tra le cose più belle che ho visto

sei una città da visitare ed io un turista

ma ma mamma mia sei un deja vu

mi entri in testa come un loop

finisce che non smetto più, più

Solo tu, solo tu

come quella canzone scritta tanti anni fa

questo cielo blu sembra Parigi

quando hai detto per sempre ed io non durerà

se mi prendi la mano

e mi dici ti amo, lo sai

è così

zero voglia di prendere e andare lontano da qui

Siamo stelle

siamo quello che vogliamo

solo al buio siamo quello che siamo

Solo tu, solo tu

come quella canzone scritta anni fa

questo cielo blu sembra Parigi

quando hai detto per sempre ed io non durerà

se mi prendi la mano

e mi dici ti amo, lo sai

è così

zero voglia di prendere e andare lontano da qui

Jore 24 7 testo

Io che mi credo una star

quando canto in camera

ai piedi due All stars

anche meno di noi

fai finta che ti va

sei l’unica che sa

rimettere la grandine al posto del sole

cosa pensi di me

dai dì la verità

che che sono solo una testa di ca…

casomai lo dicessi

quelli ti usano e basta

Ma baby che ne sai di me

se non mi ascolti mai

non sai neanche capirmi

adesso vado via da te

facciamo che stavolta sono io a ferirti

24 7, 24 per niente

sono rimasto anche al verde

24 7, su sette, per niente

qui vince solo chi ti perde

E non è tutto ok se ora ho il cuore in due

ma va bene così, va bene così, va bene così

Ma baby che ne sai di me

se non mi ascolti mai

non sai neanche capirmi

adesso vado via da te

facciamo che stavolta sono io a ferirti

24 7, 24 per niente

sono rimasto anche al verde

24 7, su sette, per niente

qui vince solo chi ti perde