Amici 23, le anticipazioni della dodicesima puntata con Fulminacci, Ron, Ermal Meta e…

Amici 23, le anticipazioni della dodicesima puntata del Pomeridiano.

Domenica 10 dicembre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la dodicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti: Ermal Meta, Ron e Fulminacci (qui la nostra videointervista), che giudicheranno la gara di canto; Gabriele Rossi, che giudicherà la gara di improvvisazione; Kledi, che giudicherà la gara di ballo, e I Tenors.

I NUOVI INEDITI DEI RAGAZZI DI AMICI 23

Durante la puntata Mew, Holden e Matthew hanno presentato i rispettivi nuovi inediti, di cui riportiamo i titoli e i produttori:

Mew , Vivo

, Holden , Nuvole

, Matthew, Ombre

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la dodicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 10 dicembre è registrata).