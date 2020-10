AmaSanremo 2020 Wrongonyou

Wrongonyou tra i 20 artisti che si giocheranno uno dei 10 posti sul palco del Casinò di Sanremo è sicuramente l’artista che ha il percorso artistico più strutturato.

AmaSanremo per lui può essere un buon trampolino di lancio verso la consacrazione nazionale.

AMASANREMO 2020 WRONGONYOU

Biografia

Wrongonyou è il nome d’arte del trentenne musicista romano Marco Zitelli, nato nel 1990.

Ha iniziato la carriera nel 2013, pubblicando i brani sul suo profilo Soundcloud. Il primo a credere in lui è il professore di Sound Technology dell’Università di Oxford che lo invita a registrare quattro brani nei recording studios dell’ateneo.

Nel 2016 firma un contratto discografico con Carosello Records e pubblica i singoli Rodeo, Killer e The Lake, brano entrato nella Top Viral 50 di Spotify ed stato suonato dai più importanti network nazionali. Il 18 novembre 2016 esce per Carosello il primo EP dal titolo The Mountain Man.

Nel 2017 Wrongonyou pubblica il singolo I don’t Want To Get Down, apripista del nuovo album Rebirth prodotto anche da Michele Canova, uscito nel marzo 2018.

Nell’autunno 2019 pubblica Milano Parla Piano, il primo album in italiano. Recentemente ha collaborato con i Legno per il singolo Hollywood.

Wrongonyou, che è autore in esclusiva per Warner Chappell, negli anni si è esibito in alcuni tra i più importanti festival musicali europei, suonando a Bruxelles, Bilbao, Parigi, Clermont Ferrand e Barcellona.

Discografia

Album:

2018 – Rebirth

2019 – Milano parla piano

Ep:

2016 – The Mountain Man

Singoli:

2015 – Killer

2015 – Rodeo

2016 – Lake

2016 – Let Me Down

2017 – Birth

2017 – I Don’t Want To Get Down

2017 – Congratulations (Acoustic)

2017 – Shoulders

2018 – Prove It

2019 – Circles

2019 – Mi sbaglio da un po’

2019 – Solo noi due

La canzone: Lezioni di volo testo e audio

“È successa una cosa bella! Sono nei 20 semifinalisti per Sanremo Giovani! Parteciperò ad AMASANREMO su Rai1 e nel frattempo sto preparando tanta musica nuova! DAJE TUTTA!”

Questo il messaggio postato da Wrongonyou per descrivere l’emozione per l’approdo ad AmaSanremo.

Qui il link per ascoltare il brano.

Piccole cose che succedono

sto pensando a te ed esce il tuo

nome sul telefono (dove sei?)

ho cinque sensi che lo chiedono

se non sei con me non funzionano

come devono, hai gli occhi neri

quando sono triste, piove giorni

interi, voleremo da fermi

per stare meglio

toccami le mani, che mi sveglio

come quel film, mai finito

in albergo, io con te gioco

allo scoperto,

se un giorno dimenticherai,

spero che poi mi riconoscerai

Avvicinati facciamo una foto

esci bene anche se non metto

a fuoco, non scappare che mi perdo

da solo, ma puoi darmi lezioni di volo

accompagnami che andiamo a una festa

ce ne andremo tardi col mal di testa

e se domani ti risvegli con me

ci prendiamo solo il meglio che c’è

ci prendiamo solo il meglio che c’è

Resto nei miei spazi personali

hai cambiato tutto,

una carezza, uno tsunami

intreccio le tue braccia come rami

se un giorno dimenticherai

spero che poi mi riconoscerai

Avvicinati facciamo una foto

esci bene anche se non metto

a fuoco, non scappare che mi perdo

da solo, ma puoi darmi lezioni di volo

accompagnami che andiamo a una festa

ce ne andremo tardi col mal di testa

e se domani ti risvegli con me

ci prendiamo solo il meglio che c’è

ci prendiamo solo il meglio che c’è

Riflettori sul nostro concerto

e non vogliamo niente di diverso

dove sei?

Avvicinati facciamo una foto

esci bene anche se non metto

a fuoco, non scappare che mi perdo

da solo, ma puoi darmi lezioni di volo

accompagnami che andiamo a una festa

ce ne andremo tardi col mal di testa

e se domani ti risvegli con me

ci prendiamo solo il meglio che c’è

ci prendiamo solo il meglio che c’è