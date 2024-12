Amara pubblica il suo libro, un “vomitapensieri” spirituale ed emotivo, “La certezza di essere viva”

La certezza di essere viva è il titolo del primo libro di Erika Mineo, conosciuta da molti come Amara, cantautrice italiana e autrice di canzoni importanti e di spessore per diversi artisti italiani, tra cui Fiorella Mannoia, Elodie ed Emma.

Amara, attualmente impegnata nelle registrazioni del suo terzo album di inediti, dopo Donna libera (2015), pubblicato in seguito alla sua partecipazione tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Credo, e Pace (2017), negli ultimi anni si è distinta per alcune canzoni che hanno lasciato il segno grazie alla voce di Fiorella Mannoia. Tra queste ci sono due classici del repertorio dell’artista romana: Che sia benedetta e Il peso del coraggio.

Dopo un fortunatissimo tour che l’ha vista portare in scena, insieme a Simone Cristicchi, uno spettacolo mistico e umano dedicato a Franco Battiato, Torneremo ancora, Amara ha pubblicato lo scorso 22 novembre, per Baldini/Castoldi, il suo primo libro.

Amara, il libro la certezza di essere viva

208 pagine di pensieri, versi, suggestioni, epifanie e sogni di una donna che sa plasmare la parola libera in diverse forme, soddisfacendo quel bisogno che accomuna tutti: portare fuori di sé ciò che si prova.

Amara, che lavora con le parole intrecciandole con melodie e note, ha sentito il bisogno di raccogliere nelle pagine de La certezza di essere viva quell’immensità espressiva che lo spirito umano, nel dialogo con sé stesso, con la natura e con il trascendente, produce.

Un libro costruito con la spontanea immediatezza di un taccuino, che Amara definisce “vomitapensieri”. A questo proposito, l’artista spiega: “Ho raccolto le riflessioni, le preghiere, gli inabissamenti che nella quotidianità, senza preavviso e senza scopo, modulano il mio stato d’animo, il mio afflato nei confronti del mondo.”

Un’opera che raccoglie amore, fede, dolore, speranza, verità e ricerca. Il suo pregio è quello di essere accessibile a tutti, ricordandoci le cose importanti che ci accomunano come esseri umani.

In questo libro, le parole si aggregano e si sciolgono come stormi di uccelli attorno ai temi e alle suggestioni più universali, trasformandosi in una personalissima autobiografia emotiva e spirituale. Una vera porta di accesso al nocciolo del sentire di una delle artiste più ispirate e intense della musica italiana.