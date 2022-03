Arriva la conferma... Amadeus alla guida de Festival di Sanremo 2023 e 2024.

Sanremo 2023 è ufficiale sarà ancora Amadeus a ricoprire il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2023, ma non solo…

Il presentatore in questi tre anni di Festival è riuscito a mettere d’accordo tutti tenendo gli ascolti sempre alti (altissimi quest’anno con punte del 65% di share) e, soprattutto farsi amare dai discografici che hanno apprezzato la sua capacità di scegliere le canzoni e di mettere su uno spettacolo che desse realmente alla musica il ruolo da protagonista.

La notizia quindi è di quelle importanti. Amadeus, che aveva confermato la sua presenza di anno in anno nelle edizioni 2020, 2021 e 2022, questa volta ha detto sì per ben due edizioni consecutive. Sarà presentatore e direttore artistico non sono del Festival di Sanremo 2023 ma anche del Festival di Sanremo 2024 andando così ad eguagliare il record di Pippo Baudo.

Baudo infatti ad oggi detiene il record di 13 presenze alla guida del Festival di cui cinque, dal 1992 al 1995, consecutive. Record che con l’edizione de 2024 Amadeus raggiungerà superando però il maestro per quel che riguarda il ruolo di Direttore artistico per più edizioni consecutive. Pippo infatti nelle edizioni dal 92 al 95 fu Direttore artistico solo delle ultime due edizioni, nei primi due anni il ruolo era ricoperto da Adriano Aragozzini.

AMADEUS alla guida di Sanremo 2023 e 2024

Questa conferma lunga due anni è sicuramente una buona notizia. Amadeus, anno per anno, nelle sue edizioni ha alzato l’asticella dello spettacolo e della musica, ha riportato i giovani a guardare il Festival, ha cavalcato l’onda social e, sopratutto, ha saputo innovare e rischiare sul cast guadagnando una credibilità per cui anche cantanti che fino a qualche anno fa non sarebbe mai saliti su palco dell’Ariston in gara, hanno scelto di farlo.

Tutti i precedenti annunci sono arrivati ad agosto. Ora Amadeus ha invece ben sei mesi in più di tempo per lavorare all’edizione 2023 e la possibilità di portare avanti il suo lavoro anche l’anno successivo.

Noi da parte nostra, felici di questa scelta, speriamo che Amadeus lavori anche su alcuni punti a nostro avviso importanti. Riscrivere e attualizzare il regolamento in modo da evitare continuare “deroghe”, puntare a valorizzare sempre più i giovani emergenti in un momento in cui non ci sono spazi e anche quei pochi che c’erano sono stati monopolizzati da Amici, magari scegliendoli in prima persona e in solitaria come faceva Baudo, e infine ridare possibilità, se le canzoni lo meriteranno, non solo ai vecchi leoni della musica, anche a quella fascia di artisti degli anni ’90 inizio 2000 le cui porte del Festival sembrano da anni completamente chiuse.

Infine, ipotesi spesso lanciata da Paolo Bonolis e che noi approviamo, spostare la kermesse in una location più grande e moderna a Sanremo in modo da rendere lo spettacolo sempre più proiettato nel futuro perché in fondo Bonolis ha ragione, il racconto televisivo dell’Ariston si è esaurito ed è diventato limitante.

Qui a seguire l’annuncio ufficiale da parte della Rai:

Sarà Amadeus il Direttore Artistico e il conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Così è stato concordato questa mattina durante un incontro nel quale l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il Direttore del Prime Time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus in un lungo e cordiale colloquio.

“Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”, ha affermato Amadeus.