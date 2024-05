Dopo Sanremo Alfa racconta la storia di una notte in “Vabbè ciao”

Alfa Vabbè ciao testo e significato del nuovo singolo fuori per Artist First dal 24 maggio.

Dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo 2024 con Vai!, ma anche grazie al duetto con Roberto Vecchioni sulle note di Sogna ragazzo, sogna, Alfa torna con nuova musica (qui invece per conoscere le date live).

ALFA VABBÈ CIAO SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano è stato scritto da Alfa con Antonio Di Santo, Claudio Brunotto e Pietro Celona.

“VABBÈ CIAO è un brano con sonorità un po’ diverse dagli ultimi brani usciti, e parla di una storia d’amore idealizzato, una storia che sembrava dovesse iniziare ma che in realtà è finita in una notte.

ALFA VABBÈ CIAO TESTO

Fammene uno dai

Anzi due dai

Facciamo tre dai

L’ho conosciuta ad una festa, ho pensato chi è questa?

Mi sono avvicinato e lei, “Piacere, Francesca”

Se il cuore sta a sinistra, il bagno in fondo a destra

Dovevo andare lì quando mi ha detto, “Dai, resta”

Ma lei è così magnetica, ipnotica, e parliamo per ore

Non mi sembra la solita che cerca l’amore

Ma che quando ha aperto il cuore l’ha sempre fatto male

A chi non sa la differenza tra spingere o tirare, ma

Ora mi sento così bene, sì così bene, sì così bene

Le dico, “Andiamo, ti va?”

Facciamo il vento dal bar, lei

Appena la vedi ti manda in blackout

Dice che il suo cuore però è già sold out

Quando mi sorride e penso vabbè ciao

Vabbè ciao, vabbè ciao

Pelle bianco latte e gli occhi di cacao

La aspetto a mezzanotte un po’ come un countdown

Lei è così bella che vabbè ciao

Vabbè ciao, vabbè ciao

E le avrei cantato tutto Mannarino

Ma dopo due bicchieri parlo mandarino

Andiamo a mano a mano come canta Rino

Voliamo sopra la città, Aladino

Lei mi dice sali da me, rapidamente

Anche se è un po’ piena di sé, piena di red flag

Ma con il suo abito e nel suo habitat naturale

Col suo sguardo da voglio farlo un po’ innamorare, ma

Ora mi sento così bene, sì così bene, sì così bene

La notte non finirà, domani poi si vedrà, lei

Appena la vedi ti manda in blackout

Dice che il suo cuore però è già sold out

Quando mi sorride e penso vabbè ciao

Vabbè ciao, vabbè ciao

Pelle bianco latte e gli occhi di cacao

La aspetto a mezzanotte un po’ come un countdown

Lei è così bella che vabbè ciao

Vabbè ciao, vabbè ciao

Fammene uno dai

Anzi due dai

Facciamo tre dai

Ritorno in quel locale ormai ogni venerdì

Sperando di vederla ma non la trovo più qui

Che solo Paganini non ha mai concesso bis

Mi manca come Twitter però c’ho messo una X

Appena la vedi ti manda in blackout

Dice che il suo cuore però è già sold out

Quando mi sorride e penso vabbè ciao, vabbè ciao, vabbè ciao

Pelle biancolatte e gli occhi di cacao

La aspetto a mezzanotte un po’ come un countdown

Lei è così bella che vabbè ciao

Vabbè ciao, vabbè ciao

Vabbè

Vabbè

Vabbè ciao