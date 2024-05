Alfa, si aggiungono nuove date al calendario del suo tour estivo

È partito lo scorso 19 maggio dalla Sicilia il Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato tour estivo del giovane cantautore genovese Alfa. Visto il successo, sono state aggiunte nuove date al tour. Scopriamole insieme!

ALFA, “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR ESTIVO”: IL CALENDARIO AGGIORNATO

Il tour estivo di Alfa prende il nome dal suo ultimo progetto uscito lo scorso febbraio in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo con “Vai!” (doppio disco di platino), dove ha conquistato tutti anche grazie all’emozionante duetto su “Sogna Ragazzo Sogna” con Roberto Vecchioni, incisa e pubblicata sulle piattaforme digitali.

Con la sua musica, Alfa riesce a portare il suo immaginario e a trasmettere i valori e ideali in cui crede fortemente. Racconta inoltre il suo percorso, tra sogni, coraggio, amore, la voglia di non arrendersi mai e l’importanza dei piccoli passi, tematiche ricorrenti in tutte le sue canzoni.

Il tour è prodotto da A1 Concerti. Di seguito il calendario aggiornato (date in fase di aggiornamento):

19/05/2024 – Melilli (SR) – Piazza Risorgimento

30/05/2024 – Cortona (AR) – Cortona Comics

15/06/2024 – Fénis (AO) – Musicastelle

21/07/2024 – Varallo Sesia (VC) – Piazza di Vittorio Emanuele II (NUOVA DATA)

26/07/2024 – Orvieto (TR) – Orvieto Sound Festival

31/07/2024 – Chioggia (VE) – Sottomarina Sound Beach

03/08/2024 – Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini

04/08/2024 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli

12/08/2024 – Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Fortezza Mont’Alfonso (NUOVA DATA)

13/08/2024 – Asiago (VI) – Piazza Carli (NUOVA DATA)

16/08/2024 – Dorgali (NU) – Ferragosto Dorgalese (NUOVA DATA)

18/08/2024 – Porto Sant’Elpidio (FM) – Piazza Garibaldi

21/08/2024 – Follonica (GR) – Follonica Summer Festival (NUOVA DATA)

23/08/2024 – Agrigento (AG) – Live Arena (NUOVA DATA)

25/08/2024 – Monfalcone (GO) – Generation Young Festival

11/09/2024 – Pisa (PI) – Pisa Summer Knights (NUOVA DATA)

A novembre, inoltre, il tour proseguirà nei palazzetti. Di seguito i prossimi appuntamenti in calendario:

16/11/2024 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

19/11/2024 – BARI – PALAFLORIO

20/11/2024 – NAPOLI – PALAPARTENOPE

25/11/2024 – MILANO – UNIPOL FORUM

Radio Zeta è la radio ufficiale del tour nei palazzetti.

Foto di copertina di Filiberto Signorello