Gli album italiani in uscita nel mese di giugno: Emma, Mahmood, Shiva, Tony Effe, Sottotono, Baby K e tanti altri ancora...

Parte dal nostro seguitissimo sull'articolo annuale sui dischi italiani in uscita un approfondimento sui dischi italiani che potrete ascoltare a giugno.

Troverete segnalati, con i link di acquisto qualora ci fossero, i dischi ad oggi già annunciati. Tra questi non ha ancora una data precisa del mese, Best of me, il primo Best of di Emma anticipato da un duetto, in uscita venerdì 4 giugno, con Loredana Bertè. Abbiamo parlato qui del disco.

1 GIUGNO

Ku.dA – Two Pathetic Sould

Il duo dei KudA è in attività dal 2013 circa anche se il primo disco, Kudalesimo, arriva solo nel 2017. Elettronica, World music con suoni psichedelici sono le fondamenta della loro musica che ora prende forma in un nuovo disco. Un album crudo, oscuro, malinconico che racconta comportamenti devianti e amori tossici. Fuori per Ma.Ra.Cash Records.





Mr. Rizzus – Politacali correct

Mr Rizzus, il rapper che piace ai trapper italiani, da Nex Cassel a Egreen passando per Nigga Dium, pubblica con Honiro Label questo nuovo disco che si oppone a tutto ciò che è legato alla censura, con testi espliciti e senza mezze misure. Un disco che racconta la vita di eccessi di una provincia come Monza Brianza”.

Tra i feat. troviamo volti noti della scena: da Peppe Soks a Jack The Smoker, al precursore della TRAP Italiana Caneda, fino a passare ai suoi soci 20900 e all’emergente Tony Boy.





2 GIUGNO

Colapesce Dimartino – Musica Leggerissima Remixes

Dopo aver conquistato il terzo Disco di Platino questo singolo prende nuova vita prosegue con uno speciale Ep di remix che porta il brano di Colapesce e Dimartino in nuove dimensioni grazie ad alcuni fuoriclasse della musica elettronica. Fuoriclasse come Giorgio Moroder, Cerrone, Cero, Fabio Fabio e Get Far.

Musica leggerissima – remixes esce per 42 Records/Numero Uno.





4 GIUGNO

Cmqmartina – Disco 2

Esce per Sony Music/Columbia questo disco, sospeso tra elettronica e songwriting, per l’artista vista nell’ultima edizione di X Factor. Un album che richiama alla spensieratezza e al neon degli anni 80. Nella tracklist i brani Matta vera, Pensieri sbagliati, Fermiamo il tempo, Se mi pieghi non mi spezzi, Soli per sempre, Sbattimi, Povero cuore e Outro x te.

Durmast – Alone

Il nuovo album di Davide Donati aka Durmast, producer marchigiano attivo sulle scene anche come batterista punk-rock. Anticipato dai singoli “Trip” e “Seer (La magia)”, il disco è il terzo lavoro in studio dopo l’esordio “Village” del 2018 e il successivo Ep “Cesano” del 2019. Una sorta di concept in cui si intraprende un viaggio solitario (così come suggerito dal titolo stesso del disco) alla ricerca di se stessi.

James Senese – James is back

Ventunesimo disco per il sassofonista partenopeo, classe 1945 da oltre cinquant’anni sulla scena.

L’artista lo descrive così: Un disco molto sofferto ma pieno d’amore. Ed è proprio l’Amore quello che io cerco in ogni momento della mia vita e della mia arte. Il lavoro che ho fatto è stato di cercare un unico suono: quello della verità, il mio essere nero e bianco… per potermi ritrovare, e rintracciare la mia identità.





Kemama – Testa o croce

Primo EP, con distribuzione Universal, per il trio che unisce Ketty Passa, Marco Sergi e Manuel Moscaritolo. Così ne parla il trio… La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altro”. Mentre ci dicevano di pensare ad un Piano B, dopo 9 mesi ci siamo accorti di aver dato vita a qualcosa di inaspettato. Questo viaggio è diventato un disco che suona “rock”, ma prima di questo è un rave party di emozioni condivise tra amici e dimostra quanto il genere musicale non debba essere un limite, piuttosto una scelta.

L’EP uscirà solo in digitale.

Leonardo Angelucci – Manifesto canzoni

Angelucci confeziona un mini-disco indie pop ricco di rimandi anni ’80 e anni ’90, fatto di testi intimi e schietti, considerazioni graffianti, chitarre e basso incalzanti. Il passato riemerge attraverso immagini, che rimangono lì, appese, pronte a ricordarci quello che siamo stati, mentre il presente, fatto di nuove sensazioni e una rinnovata consapevolezza, rivela tutta la sua urgenza.

Felicità, rabbia, dispiacere e poi voglia di riprendersi gli spazi persi, viaggiare, fantasticare su un futuro libero da preoccupazioni.

Manifesto Canzoni è stato prodotto da Giorgio Maria Condemi.

Manuel Zito – Music Saves our souls

Un EP scritto nel febbraio 2021, in piena pandemia. Così ne parla Manuel: Dopo più di un anno di stop forzato ho ancora la grande voglia di suonare e la forte voglia di essere su un palco con un pubblico vero intorno a me. Credo profondamente nel potere redentore della musica, che è una delle poche cose che ci tiene a galla e al sicuro quando stiamo cadendo. Da qui il titolo, che non lascia spazio a dubbi.

Ngaty – Il Gioco dell’impiccato

Un EP di 7 tracce che rappresenta un percorso a tappe, un puzzle che ha bisogno di ogni frammento per essere ricomposto come prima della rottura.

Difatti è un vero e proprio rimettere insieme i pezzi dopo un periodo di riflessione e di decadenza, che però è stato propedeutico per la crescita personale e artistica. L’EP vanta già oltre 150.000 stream su Spotify grazie ai due brani editi che creavano i primi frammenti del puzzle.

Scarda – Bomboniere

Pubblicato da Bianca Dischi/Artist First, Bomboniere è il terzo album in studio. Contiene 10 canzoni ed è un’opera che parla prevalentemente d’amore, estraendone il dettaglio, la poesia. La poesia è proprio l’obiettivo del disco, che è fortemente pop ma con una chiara inclinazione cantautorale, intesa come forte empatia, semplice e diretta, che fa entrare il ritornello forte e chiaro quando arriva il momento.





Sottotono – Originali

Big Fish e Tormento tornano insieme sulla scena musicale italiana a vent’anni dall’ultimo lavoro in studio.

Il nuovo disco comprende tredici tracce: sei inediti e sette fra i brani di grande successo dei Sottotono, riarrangiati e rivisitati insieme a numerosi e prestigiosi esponenti del panorama musicale come Tiziano Ferro, Guè Pequeno, Marracash, Fabri Fibra, Emis Killa e Jake La Furia, oltre a esponenti della scena urban e pop come Mahmood, Elodie, Coez, Stash, Luchè e Coco, infine un’emozionante strofa di Primo Brown.

E così Fish e Tormento descrivono il loro ritorno:

“Più che di una scintilla che ha riacceso un fuoco, questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrerci sottopelle e, quando è riemersa, abbiamo subito capito che era come se questi vent’anni non fossero mai passati. Sottotono per noi sono più di una parte di carriera. È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire“.





Tony Effe – Untochable

Primo disco da solista per l’ex Dark Polo Gang.

Nel progetto saranno presenti due artisti internazionali: Gucci Mane e Gazo, noto artista francese. Assieme a questi pesi da novanta, presenziano Tedua, Lazza, i due membri della Dark Pyrex e Wayne, assieme a Guè Pequeno. La vera sorpresa del disco, però, arriva alla penultima traccia, Luce A Roma firmata inaspettatamente da Side Baby. Per quanto riguarda i producer: Drillionaire, Sick Luke e Luke Lies.

Ne abbiamo parlato qui.





