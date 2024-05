Albe chiude la trilogia dei “quando” con “quando ci siamo abituati”

Albe quando ci siamo abituati testo e significato. Dopo essersi esibito al Circo Massimo tra gli opening del Concerto del Primo Maggio Roma, il giovane cantautore torna con nuova musica portando avanti la sua trilogia dei “quando“.

Questo nuovo percorso artistico di Albe è partito con “quando realizzi che non ti aveva capito” e “quando ti svolta la giornata” e giunge ora al sui punto di svolta in attesa del nuovo album in uscita in autunno.

Fuori per Warner Music Italy da venerdì 10 maggio, il nuovo brano è il singolo che Albe regala al suo pubblico per l’estate 2024.

Il mood è fresco e coinvolgente: nonostante la chitarra malinconica in apertura, infatti, il brano è attraversato da un sound che cresce con un ritmo costante, sfociando in un ritornello carico ed esplosivo. Le parole del testo sono spontanee e descrivono cambiamenti, nuove abitudini, persone, luoghi, oggetti e canzoni.

La voglia di sentirsi a casa è il focus di “quando ci siamo abituati”, che diventa quasi una metafora: il concetto di “casa”, infatti, passa dal livello concreto a quello astratto, andando a coincidere sempre di più con una persona piuttosto che con un luogo fisico. A volte, casa è semplicemente una persona.

La produzione è affidata anche stavolta ad Alessandro Gemelli, che continua a far parte della direzione artistica del progetto.

Con l’artwork del pezzo continua anche il viaggio della statua di marmo, protagonista delle cover dei precedenti singoli, prima tra gli spalti di uno stadio, poi sotto la pioggia rivolta verso il basso, a seguire in un prato di montagna ad osservare il tramonto e, ora, all’interno di un ascensore affollato.

