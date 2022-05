Fedez sempre al top: dalla risposta di Ambra al suo Tweet (con Mace storto) al Met Gala 2022 per sfoggiare la sua migliore poker face

Fedez ha ripreso a fare vita mondana e, nel frattempo, non ha mai smesso di far parlare di sé.

Partiamo dal suo Tweet beffardo per il Concerto del Primo Maggio Roma dove, dopo le polemiche sulla censura dello scorso anno, non è stato invitato (ne abbiamo parlato qui). Le parole del rapper hanno scatenato una reazione a catena in quanto la presentatrice del Concertone, Ambra, ha risposto ironicamente a Federico prima di salutare il pubblico:

“Volevamo lasciarci con una poesia, con le parole di un amico del primo maggio, dice così – BUON PRIMO MAGGIO E BUON CONCERTONE A TUTTI! Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso – Lui è Fedez… ciao Federico“. “

Onestamente, non si è capito se la Angiolini l’abbia voluto fare in modo simpatico o come sfottò al collega. Di sicuro avranno modo di parlarne presto visto che entrambi sono stati scelti come nuovi giudici per X Factor 2022.

Dicevamo, però, che il Tweet ha scatenato una reazione a catena perché Ambra, per leggerlo e rispondere prima di salutare il pubblico presente, si televisivamente sovrapposta all’esibizione di Mace. Il produttore, ultimo artista ad esibirsi, non l’ha presa bene e postato su Instagram queste parole:

“Grandissima anche Ambra Angiolini che ha ritenuto opportuno interrompere un nostro brano per rispondere a un tweet“

Ecco in pratica come la fa, la fa, Fedez crea sempre scompiglio. In tutto ciò è però tornato a fare vita mondana…

FEDEZ RITORNO DA pOKERFACE

Il rapper con la moglie Chiara Ferragni, i Ferragnez per dirla tutta, sono volati a New York per il Met Gala 2022 dove hanno sfoggiato abiti Versace.

Il rapper, che nelle foto dell’evento ha mostrato un’impassibile poker face, si è poi scatenato in selfie con gli illustri presenti, oltre a pubblicare un video dove, finalmente, sorride e si scatena.

Fedez finalmente sorride… sarà arrivato il buffet?

Ma che cos’è il Met Gala?

Si tratta di una raccolta fondi che si svolge annualmente in favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York.

Per l’evento, che segna l’apertura della mostra annuale di moda dell’istituto, viene fornito il dress code.

Quest’anno, per l’inaugurazione della mostra In America: An Anthology of Fashion, il tema è The Gilded Glamour. Gli ospiti, quindi, si sono dovuti adeguare al tema dell’oro, così come hanno fatto gli stessi Ferragnez. Chiara con gli accessori e Federico sfoggiando una giacca con bordi e collo del colore del prezioso metallo.