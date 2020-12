Il giorno di Natale uscirà Angeli e Demøni, il nuovo singolo di oli?, prodotto da Riccardo Scirè (ne abbiamo parlato Qui).

Nel brano in cui il cantautore con coraggio parla di depressione, attacchi di panico e suicidio. Una canzone in cui tra le righe si cela l’amore per la vita, punto fermo nonostante le difficoltà. Angeli e Demøni è una confessione sincera, sentita e che nel Natale 2020 assume una valenza ancora più profonda.

La depressione è un male oscuro, nascosto e che troppo spesso non è considerata nemmeno dalle istituzioni. In un periodo di isolamento sociale come quello che stiamo vivendo in questo strano e maledetto 2020, la solitudine amplifica pensieri autodistruttivi e sono poche le occasioni per potersi confrontare e sentire meglio.

Angeli e Demøni si pone, quindi, come progetto sociale e solidale. L’ennesima dimostrazione di come l’arte e la musica possono supportare la società, invitando a non avere paura di ammettere i propri limiti e le debolezze.

Come anticipato nel giorni scorsi, All Music Italia sosterrà il progetto di oli?. Saranno, infatti, pubblicate le storie dei ragazzi che con le loro vicende hanno ispirato il cantautore.

VIDEOINTERVISTA A OLI? ANGELI E DEMØNI

Abbiamo contattato oli? per una videointervista di presentazione del singolo Angeli e Demøni, che arriva dopo f*ckbøi e Stronza.

Angeli e Demøni testo

(Scritta e composta da oli?

prodotta da oli? e Riccardo Scirè)

Stanotte sento gli angeli abbracciarmi

ma tu sei un demone e mi tieni quaggiù

La gente piange sempre quando è tardi

Io non ho mai voluto essere me

voler morire e fare finta di niente,

gli amici non si accorgono mai di niente

‘’non è niente..’’

Prego Dio di morire nel sonno

prego dio di morire nel sonno

Scusa Dio ma mi sento di troppo

Non mi sento a casa in nessun posto

fammi morire nel sonno

Vorrei dirti grazie ma ora è tardi

Tu mi hai dato il coraggio di ammazzarmi

dimmi che senso ha scriverti se non rispondi

dirti ciò che ho dentro se poi te ne fotti

se quando grido aiuto tu non te accorgi

non te ne accorgi

Prego Dio di morire nel sonno

prego dio di morire nel sonno

Scusa Dio ma mi sento di troppo

Vorrei solo morire nel sonno

prego dio di morire nel sonno

Prego Dio di morire nel sonno

che non sopporto più il peso del mondo

Scusa Dio ma mi sento di troppo

Prego Dio di morire nel sonno

fammi morire nel sonno

Stanotte sento i demoni abbracciarmi

ma tu sei un angelo e mi tieni quaggiù