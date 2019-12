In Copertina

Sanremo 2020: "la lista" dei big che circola tra gli addetti ai lavori. I Giochi sono fatti?

Come ogni anno tra gli addetti ai lavori e discografici inizia a girare "la lista" dei presunti big del Festival.

Le pagelle del critico musicale ai singoli italiani in uscita il 13 dicembre 2019

Ultimo, Zucchero, Martina Attili, Emma Muscat e tanti, ma proprio tanti, artisti emergenti nelle recensioni del nostro Fabio Fiume.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Lo scritto Federico Traversa recensisce per noi in modo approfondito l'ultimo disco di Marra.

X Factor 2019 Sofia Tornambene vincitrice della 13esima edizione

Una puntata all'insegna della musica in inglese, in c contro tendenza con quello che il mercato italiano cerca.

Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire Ep.3

Continua il viaggio alla scoperta dei brani passati dal palco dell'Ariston che meriterebbero di essere riscoperti.

Album più venduti del 2019. I dischi di Natale riusciranno a battere Ultimo?

Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Salmo, Vasco Rossi... qualcuno riuscirà a superare il cantautore nel rush finale di Natale?.

Primo Maggio Next 2020 anticipa la 30esima edizione del Concertone

Aperte le iscrizioni al Contest per artisti emergenti e svelata la giuria della nuova edizione.

Diritto di cronaca: il curioso caso di Thomas e dell'intervista che non faremo

Dopo l'ingresso di Thomas nei semifinalisti di Sanremo Giovani abbiamo ricevuto decine di messaggi sui nostri social che chiedevano un'intervista che non faremo mai.

Sanremo giovani 2019: testi e audio di tutte le canzoni degli artisti in gara

I testi e gli audio dei brani di tutti i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2019, venti artisti che sognano un posto all'Ariston.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Emanuele Bianco: “La semplicità non è un fattore negativo..."

Videointervista di presentazione di "Sotto la Torre Eiffel", singolo di Emanuele Bianco che arriva a poco meno di due mesi da "Tu Sei", "Buona Fortuna" e "Cara Sofia".

Intervista a Ludwig: “Il primo featuring? Non dovrete aspettare ancora molto!”

"Dopo Mezzanotte" è il nuovo singolo di Ludwig, che arriva dopo l'ottimo riscontro di "Domani Ci Passa", brano che ha ottenuto il disco d'oro. .

X Factor 2019: le videointerviste ai protagonisti dopo la finale

Videointerviste a Sofia Tornambene, Booda, La Sierra e Davide Rossi, realizzate dopo la finale della tredicesima edizione di X Factor, vinta dalla giovanissima cantautrice.

Videointervista a GIULIA: “Questa canzone apre il mio percorso verso nuove sonorità”

"Rio" è il nuovo singolo di GIULIA, che dopo un periodo di silenzio e riflessione è tornata con un brano che porta la firma anche di Celeste Gaia.

X Factor 2019: le interviste ai finalisti a poche ore dalla finale puntata

Videointerviste ai Booda, ai La Sierra, a Sofia Tornambene e Davide Rossi, i 4 finalisti dell'edizione 2019 di X Factor, al Forum di Assago e su Sky Uno il 12 dicembre.

Videointervista a Raf e D'Art: “Io ho rappato in tempi non sospetti!”

"Samurai" è il titolo del singolo di Raf e D'Art, ovvero il figlio Samuele Riefoli, creato per il progetto Ringo – Insieme si Vince!.

Up Xmas 2019: le videointerviste ai protagonisti del Concerto di Natale di TV8. Anastasio, Giordana, Alberto...

Videointerviste a Anastasio, Alberto Urso, Giordana Angi, Boro Boro e Max Brigante, protagonisti di Up Xmas, il concerto di Natale di Tv8 registrato a Pila in Valle d'Aosta.

Festival di Sanremo 2020 tra ospiti, presenze femminili e un cast in equilibrio tra pop, Itpop e Rap

Festival di Sanremo 2020 big in gara, chi ci sarà?.Il tempo stringe, mancano infatti solo due mesi all'inizio della kermesse e meno di un mese al 6 gennaio giorno in cui, in una puntata speciale de I Soliti Ignoti, Amadeus annuncerà il cast dei big di Sanremo 2020.Il tempo stringe e quest'anno la scena che...

Salmo live: annunciata la data zero in attesa di San Siro (Biglietti)

In attesa del live del 14 giugno allo Stadio San Siro, Salmo ha svelato luogo e data della data zero in cui ci sarà una grande prova generale. Ma il 2020 è anche l'anno del tour mondiale.

Dolcenera in concerto: "Sappiate che oggi siete diversamente pop"

Si è tenuta al Teatro Openjobmetis di Varese la tappa conclusiva di Diversamente Pop, il tour teatrale di Dolcenera. Due ore di musica in un mix di raffinatezza ed eleganza.

Coez: a luglio nuovo appuntamento a Rock in Roma, mentre “È Sempre Bello”...

Un nuovo riconoscimento per Coez e per il singolo "E' sempre bello", il più ascoltato in Italia su Spotify. Nel frattempo è stata annunciata una data esclusiva il prossimo luglio.

Viola Valentino duetta con Francesco Serra in Questo pensiero d'amore

La cantante canta un amore intenso nel nuovo singolo insieme al giovane cantautore Francesco Serra.

Mina Fossati: è uscito il videoclip di “Luna Diamante”, diretto da Ferzan Ozpetek

E' uscito il videoclip di "Luna Diamante", estratto dall'album MinaFossati. Il regista Ferzan Ozpetek ha scelto il brano per la colonna sonora del suo film e.

Giovanni Truppi e Calcutta fuori il singolo “Mia” aspettando il nuovo Ep

E' uscito "Mia", il nuovo singolo del cantautore Giovanni Truppi, che per l'occasione ha coinvolto Calcutta. Il brano farà parte di un Ep che vedrà la luce a gennaio.

Willie Peyote: il nuovo singolo “Quando Nessuno Ti Vede” e i primi sold out del tour

“Quando Nessuno Ti Vede” è il nuovo singolo di Willie Peyote, tratto da "Iodegradabile", accompagnato da un videoclip ricco di suggestioni che ricordano gli anni '80.

Barracano: fuori il video di “Mamme”, nuovo estratto da “Il figlio di Scar”

Dopo la conclusione del tour con Massimo Pericolo e Speranza, Barracano ha pubblicato il singolo "Mamme", primo estratto da "Il figlio di Scar".

Antonella Bucci ritorna lanciando il brano Feliz Navidad

Il brano è eseguito featuring il Coro dei bambini delle scuole Maestre Pie Filippini di Sulmona.

Amici 19: nuovi inediti per Francesco Bertoli, Stefano e Giulia (testi)

Nuovi inediti sono stati presentati nella nuova puntata del talent show di Maria De Filippi.

Amici 19 nell'ultima puntata prima delle feste eliminati a sorpresa i Nico

Presentati nuovi inediti di Francesco Bertoli, Stefano e Giulia .

Niccolò Agliardi e Vanessa Incontrada incantano il pubblico di Rai 1 con "Di cosa siamo capaci" (video)

Il brano racconta la famiglia, ovvero quel legame non necessariamente di sangue, tra persone che si vogliono bene e si sostengono a vicenda.

Il Volo a grande richiesta cinque nuove date live in Italia

Dopo un tour in tutto il mondo, tornano live in Italia.

Musica contro le Mafie 2019 vince Micaela Tempesta

Secondi classificati i Romito. Premi speciali anche a Chiara Patronella, Sikaria, Marco Ferrigno, Cance e Chris Obehi.

Paolo Conte: nuove date del tour "50 Years of Azzurro" (Biglietti)

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 13 dicembre

La mosca Tzè Tzè

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Anteprima Video: la volontà di credere nell'amore nel singolo "Pezzi dello stesso cuore" di Salinitro

Nahaze: fuori “Carillon”, il singolo d'esordio con un ospite d'eccezione

Giane: fuori “Spaghetti”, la storia di un amore un po' sfigato...

Valentina Gautier torna con il singolo "Corri che corre il tempo"

Anteprima Video: il vero significato della felicità nel singolo “Niente a Metà” di Silvia Oddi

I Tristi: atmosfere malinconiche ed euforiche nel singolo “L'Ultima Notte dell'Anno”

Classifiche di vendita FIMI settimana #50: Vasco si conferma re del rock e debutta alla #1

Classifica Radio Earone Settimana 50: i Coldplay scalzano Cremonini dalla vetta. Di Emma la più alta new entry

Certificazioni Fimi Settimana 49: quarto platino per Boomdabash e Thegiornalisti, ma spiccano i risultati di Marracash

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 49: Cremonini direttamente primo, Biagio Antonacci sul podio.

Classifica Radio Earone Settimana 49: a sorpresa irrompe in vetta Cesare Cremonini

Certificazioni Fimi Settimana 48: disco d'oro per gli album di tha Supreme, Tiziano Ferro e...

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Mina Fossati: Un grande disco che… non mi piace.

Gianna Nannini: La Differenza è ritornare all’essenzialità.

Niccolò Fabi, Tradizione e tradimento cronaca di un bel disco

Emma: Fortuna, l’album più bello di Emma… ma solo fino al prossimo.

