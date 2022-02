Videointervista a Fabrizio Moro: il ritorno a Sanremo, il nuovo album e il debutto da regista

Sanremo 2022 Fabrizio Moro videointervista.

Sono tanti gli appuntamenti con Fabrizio Moro a partire dal suo ritorno al Festival di Sanremo avvenuto proprio in questi giorni con il brano Sei tu. Il 4 febbraio è uscito infatti La mia voce, un nuovo EP, prima parte di un progetto discografico diviso in due che vedrà arrivare ad ottobre il secondo capitolo, sempre per Fattoria del moro con distribuzione Warner Music Italy.

Nei prossimi giorni invece uscirà il primo film da regista di Fabrizio, Ghiaccio, che al suo interno conterrà anche il brano Sei tu. Ecco come Fabrizio Moro parla del nuovo progetto discografico…

Ho scritto La mia voce in una delle parentesi storiche più complicate della nostra esistenza. A marzo 2020 la nostra libertà, il nostro lavoro, i nostri affetti, le abitudini di sempre e la nostra intera vita, venivano (e vengono ancora oggi) messi a rischio da una pandemia mondiale che, ha stravolto completamente l’equilibrio fra noi, le nostre speranze e il nostro futuro.

Tutto è diventato incerto: i nostri sogni, le aspettative, i progetti e anche la nostra forza interiore.

Sono ormai due lunghi anni che non facciamo un vero tour, che non proviamo più l’adrenalina pre-concerto che sale quando le luci si spengono e il boato del pubblico ti raggiunge fin dietro al backstage che ti fanno vibrare le corde dell’essere. In quel momento senti di essere nel posto in cui hai sempre desiderato essere e senti che le tue intenzioni erano giuste e che la tua vita non sta andando sprecata.

Tutto questo, tutte queste sensazioni erano il carburante principale per muovere il motore dello stomaco e del cuore e degli organi principali per “generare” l’ispirazione.

Ecco, l’ispirazione in questi due anni lontano dal palco ho dovuto trovarla in altre “sedi”. Ho lavorato su me stesso perché lontano dal palco, il mio cuore e il mio stomaco non producevano più carburante a sufficienza per poter scrivere. Da diversi anni avevo in testa di scrivere un film… ed è arrivato Ghiaccio.

Fabrizio presenterà l’album in due EVENTI SPECIALI ed imperdibili a MILANO e ROMA: sarà l’occasione per assistere ad uno showcase live esclusivo e ad un talk.

MILANO – il 15 febbraio ore 18.30 @ Spirit de Milan, via Bovisasca 57/59

ROMA – il 22 febbraio alle ore 18.30 @Teatro Tirso de Molina, via Tirso 89

Sarà possibile partecipare acquistando il CD o il Vinile presso i punti vendita Feltrinelli di Milano, Piazza Duomo e di Roma, Galleria Alberto Sordi, e online su feltrinelli.it e ibs.it

