Il 28 febbraio è il giorno dell’uscita del nuovo omonimo album di Dente (INRI / Artist First), che arriva a tre anni di distanza da Canzoni per Metà.

Si tratta di un album in cui si notano immediatamente le differenze rispetto al passato, anche se non è cambiato l’approccio ai testi, sempre profondi e ricchi di spunti.

Il nuovo progetto discografico del cantautore di Fidenza è stato prodotto da Federico Laini e Matteo Cantaluppi e arrangiato da Dente, Federico Laini e Simone Chiarolini.

Un approccio differente, grazie anche all’utilizzo del pianoforte come mezzo per la composizione delle melodie, che ha creato una semplicità di fondo, ma che non cade mai nella banalità. 11 tracce in cui spicca un sound ricco e maturo, ma nel quale si può riconoscere senza fatica uno stile che al settimo album è ormai un marchio indelebile.

“È un disco molto diverso dai precedenti ed è quello che ha avuto la gestazione più lunga queste canzoni sono passate sotto le mani, le orecchie e i giudizi di tanta gente prima di vedere la luce. Sentivo bisogno di fare entrare nuove persone e nuove idee in quello che faccio. Proprio perché questo disco è diverso sotto vari aspetti, dai più tangibili ai meno ovvi, ho voluto che ci fosse un forte senso di identità (il nome del disco e la faccia in copertina) come se fosse un nuovo capitolo, differente ma molto riconoscibile, paradossalmente anche più di prima.”

Queste le parole di Dente per descrivere il nuovo album, già anticipato dai singoli Cose dell’altro mondo, Anche se non voglio e Adieu (ne abbiamo parlato Qui).

VIDEOINTERVISTA A DENTE

Abbiamo incontrato Dente a Milano nella sede di Artist First. Ecco la nostra videointervista.

DENTE – TRACKLIST E INSTORE

1. Anche se non voglio

2. Adieu

3. Tra 100 anni

4. Cose dell’altro mondo

5. Sarà la musica

6. Trasparente

7. L’ago della bussola

8. Non te lo dico

9. Paura di niente

10. La mia vita precedente

11. Non cambio mai

A partire da lunedì 2 marzo Dente incontrerà i suoi fan in alcuni appuntamenti instore, presentando il nuovo progetto con un mini live:

Martedì 3 Marzo – Feltrinelli Via Appia – Roma (ore 18.00)

Mercoledì 4 Marzo – Feltrinelli Piazza Dei Martiri – Napoli (ore 18.00)

Giovedì 5 Marzo – Feltrinelli Piazza Piemonte – Milano (ore 18.30)

Lunedì 9 Marzo – Feltrinelli Piazza Cln – Torino (ore 18.00)

DENTE LIVE

Manca sempre meno anche all’inizio del tour di Dente. Nel frattempo l’artista ha reso disponibile su Spotify una playlist che si potrà ascoltare prima dei suoi concerti.

“Ho preparato una playlist da farvi ascoltare in sala prima del concerto, ci sono dentro un po’ di artisti e canzoni di cui mi sono innamorato negli ultimi tempi e che ho ascoltato tanto mentre registravo il disco, mi sembrava bello portarle in giro con me in tour e farvele sentire prima del live.”

Ecco le prime date confermate del tour prodotto da Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics:

13 Marzo – Latteria Molloy – Brescia

14 Marzo – New Age – Roncade (TV)

20 Marzo – Locomotiv Club – Bologna

21 Marzo – Bronson Club – Ravenna

27 Marzo – Casa Delle Arti – Coversano (BA)

28 Marzo – Officine Cantelmo – Lecce

03 Aprile – Hall – Padova

04 Aprile – Auditorium Flog – Firenze

17 Aprile – Teatro Alfieri – Montemarciano (AN)

18 Aprile – Common Ground – Napoli

25 Aprile – Spazio 211 – Torino

Foto di Ilaria Magliocchetti Lombi