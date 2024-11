Sanremo Giovani 2024, videointervista ad Arianna Rozzo: “L’ironia è un modo per prendere alla leggera le sfide della vita”

In gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano J’Adore (distribuito da Believe) martedì 26 novembre – durante il terzo appuntamento televisivo del programma – Arianna Rozzo ha staccato uno dei dodici pass per la semifinale che si terrà martedì 10 dicembre su Rai 2.

Disponibile da martedì 12 novembre su tutte le piattaforme digitali, J’Adore celebra la forza e l’orgoglio di essere cresciuti a Napoli, con un tono diretto e irriverente. Arianna Rozzo descrive le difficoltà e le contraddizioni di vivere in una città come Napoli, dove la «fame è peggio del dolore» e la vita è una lotta quotidiana.

Il giudizio e l’invidia vengono affrontate con indifferenza, dichiarando di non preoccuparsi di chi la critica o di chi ha più soldi o beni materiali di lei. Nel singolo, inoltre, traspare un velo di malinconia nei confronti delle sue origini, essendo lei trapiantata fin da piccola a Bergamo, seppur sia nata in Campania.

Come ci racconta nell’intervista, Arianna ha preso ispirazione sia da artisti internazionali come Charlie XCX, ma anche cantautori come Pino Daniele, richiamando anche qui le sue origini del sud.

SANREMO GIOVANI 2024: “J’ADORE”, VIDEOINTERVISTA AD ARIANNA ROZZO

ARIANNA ROZZO, “J’ADORE”

Classe 2002, Arianna Rozzo è una cantautrice nata a Caserta e residente a Bergamo. Fa il suo debutto nel 2021 con il brano La teoria del caos, grazie al quale vince il Premio Lunezia nella categoria Nuove Proposte. In seguito a questo successo, incide alcune canzoni per la serie Netflix Di4ri 2 come, ad esempio, il singolo Brava. Nel 2024 incide il suo primo EP, nel quale è compreso il singolo Kintsugi.