Sanremo Giovani 2024: Arianna Rozzo celebra Napoli in “J’adore”

Sanremo Giovani 2024 – Arianna Rozzo, J’adore: significato del testo del brano con cui la cantautrice partenopea partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

Arianna rozzo, j’adore: SIGNIFICATO DEL BRANO

“J’adore“celebra la forza e l’orgoglio di essere cresciuti a Napoli, con un tono diretto e irriverente. Il testo parla delle difficoltà e delle contraddizioni di vivere in una città come Napoli, dove la “fame è peggio del dolore” e la vita è una lotta quotidiana. Arianna affronta il giudizio e l’invidia con indifferenza, dichiarando di non preoccuparsi di chi la critica o di chi ha più soldi o beni materiali di lei (“M’ ne fott’ proprio”).

QUI potete ascoltare la canzone.

Sanremo giovani 2024 arianna rozzo, j’adore: TESTO DEL BRANO

J’adore Napoli

So’ cresciut’ in miezz a’ vij

Tutti dieci sulla schiena come Maradona

Finte queen dentro al castello senza la corona

(D’alloro allora)

Ho una laurea in tasca

Ma no, non mi basta

Se poi serve per campare con due euro all’ora

Sono la tua reference

(Zero)

Zero foto con il flash

Sto pensando che so’ fessa

Poi v’ magn come M&M’s

Sulla lista nera come Aldo Moro

Tu fumi le heets

Io tipa da Marlboro

Giù nel vicolo per me

Amico no amico

Credimi quando ti dico

J’adore Napoli

So’ cresciut’ in miezz a’ vij

Ammo

La fame è peggio del dolore

J’adore L’italy

Ja però non fa’ accussì

Ammo, ammo

Famm o’ favor’

So che parlano di me

M’ ne fott’ proprio

So che guardano da me

M’ ne fott’ proprio

So che imparano da me

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

Tengono e’ borse Chanel

M’ ne fott’ proprio

Tenen’ chiù sord’ e’ me

M’ ne fott’ proprio

Pare che pensi che

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

Baby che ne sai dei miei

Che per fuggire

Per fuggire

Hanno pianto senza lacrime

Senza più lacrime

Vuoi darmi un morso ma la mela è marcia

Senza lo stile resti una comparsa

Prendi da me

Ma ero solo distratta

J’adore Napoli

So’ cresciut’ in miezz a’ vij

Ammo

La fame è peggio del dolore

J’adore L’italy

Ja però non fa’ accussì

Ammo, ammo

Famm o’ favor’

So che parlano di me

M’ ne fott’ proprio

So che guardano da me

M’ ne fott’ proprio

So che imparano da me

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

Tengono e’ borse Chanel

M’ ne fott’ proprio

Tenen’ chiù sord’ e’ me

M’ ne fott’ proprio

Pare che pensi che

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio