Intervista a Sofia Tornambene: “DANCE MANIA Stereo Love è un progetto che mi ha permesso di scavare più a fondo dentro me stessa”

Sofia Tornambene ha lanciato l’EP DANCE MANIA Stereo Love (Columbia Records Italy/Sony Music Italy).

L’EP è composto da sette tracce e contiene il singolo L’impossibile.

DANCE MANIA Stereo Love si caratterizza per sette tracce dalle sonorità dance-pop scritte insieme a Maestro che ne firma anche la produzione.

Abbiamo raggiunto Sofia Tornambene che si è raccontata tra ricordi, il nuovo progetto artistico e progetti futuri.

Sofia Tornambene – Intervista

Partiamo subito dal presente, è uscito il tuo EP Dance Mania Stereo Love, Sofia puoi presentarlo ai nostri lettori di AllMusicItalia?

DANCE MANIA Stereo Love è un progetto veramente speciale per me, non solo perché è il mio primo EP, ma anche perché mi ha permesso di scavare più a fondo dentro me stessa. Ho amato ogni istante della scrittura del disco, abbiamo passato momenti indimenticabili e spero che possa accompagnare chi lo ascolta lasciandosi travolgere dalla musica.

Il nuovo album segna una maturazione artistica, un cambio di sonorità che lascia alle spalle brani più acustici a una grande produzione di Maestro che è anche co-autore dei brani. Dance Mania Stereo Love è un album pop dance in cui oltre al sound si sente anche una cura particolare ai testi, ci puoi approfondire questo aspetto?

Beh questo album segna un nuovo capitolo del mio percorso, direi solo che sono cresciuta. Penso che la musica sia lo specchio della nostra anima e che anche lei sia cambiata insieme a me. Maestro ha avuto un ruolo fondamentale, siamo riusciti ad entrare subito in sintonia anche sui testi oltre al sound. Non amo spiegare il significato dei miei brani, preferisco lasciare questo margine di libertà a chi li ascolta, così che possa dare sfogo alla propria fantasia e lasciarsi trasportare dalle emozioni.

Il brano “Solo”, uscito l’anno scorso mi sembra l’anello di congiunzione tra i due stili, il passaggio dai brani acustici alla pop dance. Corretto?

Diciamo di si, Solo è stato il primo brano che ho scritto insieme a Maestro e che ha dato il via alla realizzazione dell’EP.

Il primo estratto dall’EP è “L’impossibile” che ha un testo focalizzato su un percorso interiore che matura e trova la sua chiave di svolta.

“Quanto è bello il mondo/ Cose che non saprò mai/ Sai la solitudine/ E’ ciò che si chiude in me/ anche se non ti avrò mai avuto davvero/ io vedo te/ io sento te dietro ad ogni cosa” fino ad arrivare a “Quanto è bello il mondo/ No non è possibile correre anche contro il tempo per tornare da te e dirti quanto è bello il mondo/ Segue l’impossibile/ E’ solo una parola fatta per portarmi da te/ E dirti che ci sono ancora dietro ad ogni cosa”

E’ un bellissimo messaggio che parte da te, cosa ti ha spinto a scriverlo?

L’idea de L’impossibile ha preso vita durante la quarantena.

È stata un’ispirazione flash, racchiusa in 2 giornate di studio con Maestro ed Eiemgei. Stavo passando un momento difficile, sai, quando tutto sembrava crollarmi addosso il brano è stato come un mantra, spero che possa esserlo anche per chi lo ascolta.

La parte musicale è molto presente nei brani ed a volte sembra, ad un primo ascolto, dominare il testo ma non è così, ne è al servizio. I testi sono molto curati e vanno ascoltati bene. Nascono prima dalla parte testuale o musicale? Oppure li componi insieme?

Per quanto riguarda la scrittura solitamente mi è spontaneo iniziare dalla parte musicale, di solito è la melodia che arriva per prima. Dev’essere qualcosa che mi rimane in testa e già da quel suono spesso si può formare una parola e così via. Spesso nascono insieme ma non per forza, a volte bastano anche solo delle parole chiave per scatenare un intero concetto ancora prima di aver iniziato a suonare.

A me personalmente ha incuriosito tutto l’EP, mi hai catalizzato nell’ascolto. Oltre “L’impossibile” mi ha colpito molto “Bene così”, ci puoi raccontare come nascono questi brani?

Sono entrambi i miei brani preferiti dell’EP. Non ti saprei dire come o perché nascono, spesso non c’è una vera e propria storia dietro ogni brano, a volte è bastato solo fare un giro di accordi o canticchiare una melodia per poi dare vita ai brani.

Facciamo un piccolo passo indietro, cosa c’è di Kimono in questo album?

L’anima.

Sanremo Young e X-Factor

Nella tua esperienza televisiva ti sei contraddistinta a Sanremo Young arrivando in finale e vincendo X-Factor. I tuoi percorsi sono stati molto interessanti ed hai avuto la possibilità di poterti esibire più volte in TV in prima serata, pensi che questo possa aiutare gli emergenti a raggiungere il grande pubblico?

Beh sicuramente sono state tutte esperienze che mi hanno formata sia dal punto di vista umano che musicale e che mi hanno aperto molte possibilità quindi penso che siano delle ottime vetrine per degli artisti emergenti.

Sei una giovane artista, consiglieresti questi percorsi ad un altro giovane che si vuole avvicinare al mondo della musica?

Si, ovviamente dipende dal percorso che vuole seguire l’artista e bisogna stare attenti a mantenere sempre la propria identità.

Le due esperienze (Sanremo Young ed X-Factor) sono molto diverse tra loro e penso ti abbiano lasciato ricordi ed insegnamenti diversi. Ce li puoi raccontare?

Entrambe sono state esperienze bellissime, mi hanno dato la possibilità di conoscere grandi artisti.

Sanremo Young mi ha fatto salire su uno dei palchi più magici, quello dell’ Ariston, mentre ad X Factor ho potuto portare avanti la mia musica.

Non riuscirei mai a raccontare del tutto le cose che sono successe in questi anni e tutte le emozioni che ho vissuto.

Sofia Tornambene: Sogni e progetti

Guardiamo avanti e proviamo a sognare: di cosa ti piacerebbe scrivere e con chi ti piacerebbe collaborare o duettare?

Nella scrittura sono sempre stata un po’ nostalgica, amo raccontare l’amore, ma mi piacerebbe anche riuscire a far arrivare dei messaggi importanti.

Per quanto riguarda con chi mi piacerebbe collaborare ti direi 070 shake, è un’artista emergente fortissima.

Chiudiamo guardando al futuro, ci puoi anticipare qualcosa dei tuoi progetti?