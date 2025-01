Intervista a Silvia Salemi: “Le grandi occasioni nascono dal lasciarle andare, tutto può arricchirci”

Dopo l’uscita dell’album 23 ore (Dischi dei Sognatori / Noise Symphony srls) a giugno 2024, venerdì 24 gennaio Silvia Salemi è tornata con 23 ore – Limited Edition, una raccolta in vinile bianco in edizione limitata in cui sono contenute dieci canzoni estratte dall’album.

Al suo interno, è presente anche il brano A Casa di Luca, presentato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1997 e vincitore del Premio della Critica per il miglior testo.

La raccolta trae ispirazione dalle “Occasioni” di Eugenio Montale e traccia un percorso emotivo e narrativo che si snoda attraverso le ore di un giorno quasi completo, lasciando l’ultima – la ventiquattresima ora – sospesa tra il concreto e l’immaginato. L’invito che Silvia Salemi ci vuole dare è quello di riflettere sul valore delle scelte non compiute, ma anche su quello delle scelte ancora da compiere.

Inoltre, nell’intervista Silvia Salemi sottolinea anche l’importanza di ascoltare e prendere ispirazione dai giovani talenti emergenti presenti in Italia, sottolineando le sue collaborazioni con – ad esempio – Matteo Faustini in Animali Umani e Noi contro di noi e Fiat131 in Amore Eterno (insieme a Principe).

SILVIA SALEMI, “23 ORE – LIMITED EDITION”: LA TRACKLIST

Fiori nei Jeans Amore Eterno Faro di Notte Animali Umani A Casa di Luca Noi Contro di Noi Mille Luci (canzone originale tratta dal film “Mamma qui comando io” di Federico Moccia) I Sogni delle Tasche Chagall Credo

“23 ORE – LIMITED EDITION”: INTERVISTA A SILVIA SALEMI

Foto di copertina di Sara Galimberti