Silvia Salemi, in attesa della raccolta “23 Ore” arriva il singolo “Animali Umani”

Silvia Salemi, “Animali Umani“: significato del testo del nuovo singolo

Venerdì 14 giugno esce il nuovo singolo di Silvia Salemi, “Animali Umani” (Dischi dei Sognatori / Noise Symphony srls / Ada Music Italy), il terzo ed ultimo che anticipa la raccolta “23 Ore“, in uscita il prossimo 21 giugno e della quale è già disponibile il pre-save qui.

“Animali Umani” è stato prodotto da Sabatino Salvati e scritto dalla stessa Silvia Salemi insieme a Matteo Faustini – giovane cantautore – e Marco Rettani, coautore anche degli ultimi singoli della cantante.

SILVIA SALEMI, “ANIMANI UMANI”: Significato del brano

Il brano è un grido di denuncia contro la violenza sulle donne e un invito alla riflessione su questo tema tanto importante quanto attuale. Con “Animali Umani“, Silvia Salemi dà voce a tutte le donne che ogni giorno si trovano ad affrontare una violenza domestica, con un testo che attraversa il dolore, la paura ma anche la speranza e la forza di tutte coloro che non si arrendono e che trovano il coraggio di ribellarsi e reagire.

Sul singolo, Silvia Salemi afferma: «Questa canzone esiste per aiutare, l’ho scritta a sostegno delle donne vittima di violenza. È cruda e sincera, è una denuncia messa in musica, l’arte migliore che conosco per fare rivoluzioni senza armi».

SILVIA SALEMI, “ANIMALI UMANI”, “23 ORE”

Come anticipato all’inizio, il 21 giugno uscirà la raccolta “23 Ore” contenente i brani rimasterizzati dell’ultimo album di Silvia Salemi – “23“, pubblicato nel 2017 – e mai pubblicati in digitale e anche i singoli usciti negli ultimi anni.

In aggiunta, verrà inclusa anche “Mille Luci“, canzone originale del film “Mamma qui comando io” di Federico Moccia.

Di seguito, la tracklist di “23 Ore“:

Fiori nei Jeans

Amore Eterno

Faro di notte

Animali Umani

Noi contro di noi

Mille Luci

I Sogni delle Tasche

Chagall

Silence

Credo

Potrebbe essere

Tu io noi

L’ultimo

A casa di Luca

Le canzoni

Quel ricordo

Battiti

Tutto il meglio

Questo nuovo progetto musicale segna anche il ritorno live di Silvia Salemi con VOICE. Infatti, la cantautrice quest’estate girerà l’Italia con il suo “Voce Summer Tour“, anteprima del progetto indoor che la porterà in giro nelle principali città italiane tra il 2024 e il 2025.

SILVIA SALEMI, “ANIMALI UMANI”: TESTO DEL BRANO

Sento ancora dentro la sua fretta

Come una gomma che si mastica

Sputata sola lì per terra

Fango su una briciola

Aspettavo che finisse il pasto

Io tovagliolo, lui bocca

Trasformata in un bagno guasto, la sua carta igienica

Il dolore che marcisce dentro

perché sopra la fragilità

ora che mi hanno tolto il tetto

la paura crea umidità

perché basta qualche botta

e se un difetto di fabbrica

non voglio un cuore che perdona, che dimentica

Torno sempre a quella notte

togli le tue mani sporche

mentre mi spingevi sottopelle le tue voglie

scriverò il cambiamento

aggiungerò un comandamento

che prima di entrare devi chiedere il permesso

Voi, voi, non sapete essere umani

Voi, voi, siete animali umani

E tu, non mi avrai mai più

Da animali umani

Ma non sei da sola, sola

Non sei da sola, sola

Per assorbire il tuo inchiostro

disegnerò punti per mettere insieme le parti che hai rotto di notte

non mi sento donna ma agnello

vorrei gli anticorpi guarissero anche il cervello

e i mostri che vivo lì dentro

ma lui mi pugnala ancora una volta, ancora una volta, ancora una volta

Torno sempre a quella notte

togli le tue mani sporche

mentre mi spingevi sottopelle le tue voglie

scriverò il cambiamento

aggiungerò un comandamento

che prima di entrare devi chiedere il permesso

Voi, voi, non sapete essere umani

Voi, voi, siete animali umani

E tu, non mi avrai mai più

Da animali umani

Ma non sei da sola, sola

Non sei da sola, sola

Sotto quegli occhi golosi

io che piango, tu che godi

te ne vai ma la paura non esce più fuori

sai, non vince sempre il buono

dimmi tu se questo è un uomo

hai preso chi ero ma non prenderai chi sono

Voi, voi, non sapete essere umani

Voi, voi, siete animali umani

E tu, non mi avrai mai più

Da animali umani

Ma non sei da sola, sola

Non sei da sola, sola

Non sei da sola, sola

Non sono sola, vola

