Intervista a Petit: “Salire sul palco di Sanremo sarebbe un sogno per me”

Venerdì 12 settembre è uscito l’ultimo singolo di Petit, Lingerie (21CO / Warner Music Italy) dopo averlo spoilerato qualche giorno prima su suo profilo TikTok.

In occasione della release, abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere con Petit tra passato, presente e futuro. Abbiamo parlato delle emozioni provate quest’estate sui grandi palchi estivi dopo aver presentato MAMMAMÌ RMX e Lingerie, il suo primo tour in autunno e di… Sanremo 2025!

INTERVISTA A PETIT

Siamo con Petit su All Music Italia. Ciao e bentrovato, come stai? Prima di parlare del presente, facciamo qualche passo indietro. Il 12 luglio è uscito MAMMAMÌ RMX insieme ai SLF e Fred De Palma, un remix del tuo ultimo singolo che è stato uno dei brani estivi più apprezzati per la sua freschezza. Come ti senti a riguardo? E come nasce la collaborazione?

Tutto bene, grazie! Ho parlato con loro (SLF e Fred De Palma, ndr.), li ho conosciuti. È stato il primo passo perché mi sono trovato bene e da lì poi parte la collaborazione. Sono artisti che ascoltavo già prima, quindi mi ha fatto molto piacere e sono molto contento di questa uscita.

Quindi sei stato tu a contattarli oppure vi siete incontrati in qualche sessione di registrazione o scrittura?

No, li ho contattati io e a loro ha fatto subito piacere e poi ci siamo messi in contatto e abbiamo iniziato il remix.

Quest’estate sei stato tra i protagonisti di vari eventi eventi musicali in giro per l’Italia come, ad esempio, il Radio Zeta Future Hits Live, il Tim Summer Hits a Roma. Come è stato iniziare a calcare questi primi grandi palchi con tanta gente, sia sotto il palco che tra i tuoi colleghi? Da sotto il palco sentivo la gente che, anche se tanta, rispondeva, quindi le persone cantavano e conoscevano il tuo brano.

È stato bellissimo, un’emozione fortissima. Poi sentire il pubblico che canta le tue canzoni è un’altra emozione molto forte, cose che sogni da bambino e che sognavo fino ad un anno fa. È stato bellissimo.

Torniamo adesso al presente perché venerdì 12 settembre è uscito Lingerie, il tuo ultimo singolo. Come nasce?

È stata la prima canzone che ho scritto subito dopo Amici. Nasce con Kyv e Frada in maniera molto naturale. Abbiamo scritto quello che sentivamo, quello che ci trasmetteva anche il mood della base e poi a me è piaciuto subito il pezzo, quindi ci ho lavorato su.

Si può sentire che sia Lingerie che MAMMAMÌ seguono lo stesso flusso musicale e stilistico con la presenza del napoletano. Si nota anche che manca quella parte di francese che, insieme al napoletano, ti aveva caratterizzato ad Amici. L’hai abbandonato al momento o tornerà nei tuoi prossimi singoli?

Sicuramente sarà presente, anche e soprattutto a livello di sound, magari non troppo nelle parole anche se ci sarà sicuramente anche quello. Però dipende da come vedo e da come mi sento di scrivere, parte soprattutto da quello. Non dico “questa la scrivo sia in francese che napoletano”.

Andando adesso verso il futuro, in autunno sarai in tour nei club (Roma, Napoli, Molfetta, Milano). Sei pronto a questi tuoi primi grandi palchi, completamente tuoi? Cosa dobbiamo aspettarci a riguardo?

Sicuramente ho suonato tanto quest’estate, però avere un proprio tour è diverso perché ci sarà un vero e proprio show. Mi sto preparando e l’obiettivo è quello di far divertire e di far emozionare dal vivo. Poi ovviamente farle rivenire all’evento dopo, quello è l’obiettivo.

Prima del tour, se puoi dircelo, uscirà qualcos’altro oppure tutto è ancora off-limits? Dopo il tour arriva il riposo meritato o si torna un’altra volta in studio a scrivere o a registrare?

Non abbiamo ancora piani, non ti so dire. Sempre in studio però, da quando sono uscito da Amici. A me piace tanto scrivere, mi sento bene quando lo faccio quindi continuerò a farlo.

Ci stai quindi quasi dicendo che uscirà qualcosa che andrà a raggruppare questi ultimi due singoli, non dico entro la fine dell’anno ma l’anno prossimo?

Non lo so, sicuramente ho tanti provini e poi tireremo le somme e vedremo cosa fare e come muoverci.

Invece adesso vorrei un po’ provocarti. Il percorso fino ad oggi si può ritenere effettivamente bello e pieno di soddisfazioni, sia per te che per il tuo team. Ma se io ti dicessi due parole: Sanremo 2025, come mi risponderesti? Non ti spaventa questo palco o pensi di poterci andare senza ansie?

Credo che Sanremo per ogni artista sia il palco forse più importante che c’è, la settimana più importante, quindi sarebbe un onore e un sogno per me, poi vedremo, non lo so. Sì, poi ho scelto questo mestiere. A me piace tanto come è stato ad Amici, piace tanto quell’adrenalina che poi mi permette di salire sul palco pronto e fare bene.