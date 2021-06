Intervista a Michele Bravi e Sophie and The Giants: “Falene è un pezzo che vive all’indicativo presente”

E’ uscito per Virgin Records/Universal Music Italia Falene, il nuovo singolo di Michele Bravi e Sophie and The Giants, l’artista internazionale di origine britannica in testa alle classifiche radiofoniche in Italia e in tutta Europa.

In Falene, il racconto si costruisce a partire da un ritmo serrato, quasi ipnotico. Le sonorità trasportano l’ascoltatore in mondo lontano, in una giungla esotica, dove si viene accolti dalle voci di Michele e di Sophie and The Giants, artista multiplatino che per la prima volta canta in italiano.

Michele Bravi e Sophie and The Giants, reduce dall’inarrestabile successo del 2020, con Falene regalano all’estate 2021 un brano cool dal respiro internazionale dove i suoni dance incontrano melodie più pop.

Falene è un invito intrigante a inseguire la vita, le emozioni, a lasciare dietro di sé ciò che si vuole dimenticare, per andare alla scoperta di nuove esperienze, città, senza avere alcun timore di perdersi perché la ricerca di se stessi e dell’altro può essere essa stessa una fantastica avventura. Non importa il luogo e non importa come, ciò che conta davvero è non smettere mai di ballare, avvolti dalle ombre, come le falene di notte.

Il brano è stato scritto da Michele Bravi, Federica Abbate, Davide Petrella, Mike Kintish, Sophie Scott e Francesco “Katoo” Catitti, che ha curato anche la produzione.

INTERVISTA A MICHELE BRAVI E SOPHIE AND THE GIANTS

Con quale spirito affronti l’estate 2021?

Con uno spirito nuovo. Falene è una canzone che è nata un po’ per caso e io credo sempre che i dischi abbiano una vita molto lunga che non si conclude nel momento in cui li pubblichi. Sono uscito con La Geografia del Buio a gennaio. Un disco che parlava di dolore, di come affrontarlo e di come convivere con il buio. Quando si è trattato di affrontare metaforicamente i mesi dell’estate, l’immagine delle falene è stata illuminante. Le falene sono animali notturni. Convivono con il buio, ma allo stesso tempo sanno come sopravvivere alla luce. È uno spirito che io condivido e per questo racconto l’estate in questa maniera. Vivrò l’estate un po’ come una falena. Quando parlavo del mio ultimo disco facevo sempre riferimento a una casa con più stanze. Questa è la stanza nella quale io sono pronto ad accogliere anche persone che arrivano dall’esterno. È la ragione per cui c’è proprio Sophie a condividere con me lo spazio di questa canzone. L’immagine delle falene è metaforica per raccontare l’estate che stiamo vivendo.

Io interpreto il brano così! Ho imparato a conoscermi e ad accettarmi e ora vivo!

E’ un pezzo che vive all’indicativo presente. C’è poca relazione con il passato e non è proiettato verso il futuro. E’ proprio così come lo descrivi tu. L’esercizio di abitare e vivere un momento esatto. Le falene hanno una vita estremamente breve e il loro equilibrio è tra gli spigoli luminosi e quelli d’ombra. Una dualità che si avverte anche nella canzone.

Qual è stata l’idea che ha guidato la produzione del pezzo?

Quella è stata la parte più complessa, perchè non è facile trovare un suono personale per descrivere un pezzo diverso rispetto a quello che ho fatto fino a oggi. Falene è un gradino in avanti rispetto al resto e ci tenevo ci fosse un vestito sonoro adatto. La ricerca del suono si è concentrata sul discorso della tribalità. Nel pezzo cito la Colombia e non lo faccio a caso. Ho una grandissima relazione personale con il paese sudamericano. La sua cultura mi ha insegnato tanto. La musica della Colombia è stata la base della ricerca del suono di questo pezzo. Le falene in generale sono questi animali che hanno un significato simbolico piuttosto ampio. C’è addirittura chi dice che siano corpi di streghe e di fate che ancora non hanno trovato una dimensione! Anime senza un corpo! Volevo che nei suoni del pezzo ci fosse questo tipo di evocazione. Proprio per questo abbiamo scelto una serie di strumenti particolari, non usuali.

Sophie, cosa pensi della musica italiana?

Ho sempre ascoltato tanta musica italiana e mi piace! Poi è differente rispetto a quello che si ascolta tutti i giorni in Inghilterra.

C’è qualche aspetto della musica di Michele che apprezzi particolarmente?

Mi piace tutto della sua musica. Le sue parole sono speciali. Ha una capacità unica di scrivere i testi e in particolare sa descrivere benissimo il rapporto tra buio e luce. Io e Michele ci assomigliamo molto e abbiamo lavorato bene proprio per un’affinità che si è creata fin dal primo incontro.

Secondo te, oggi nella musica italiana conta più il testo o la melodia o la produzione?

Non lo so. Io credo che per costruire una bella canzone ci voglia il giusto mix di questi tre elementi. Io in ogni canzone anche straniera cerco di capire il testo per appassionarmi e capire se mi ci posso ritrovare, ma credo che la combinazione di tutto possa creare una bella canzone.

Il pubblico italiano ha apprezzato i tuoi pezzi. Immaginavi un riscontro così positivo?

Sinceramente no. Un successo inaspettato. Però devo dire che il pubblico italiano è attento e ha buon gusto! Apprezza la mia musica, quindi non posso che amarlo!!!

Michele, avrete occasione di cantare il brano dal vivo?

Sì, ci stiamo lavorando. Per l’estate ci sono un po’ di appuntamenti fissati e il primo dovrebbe essere a Battiti Live. Poi ci sarà una serie di incontri durante l’estate. Non è ancora tutto a posto, ancora non siamo ripartiti totalmente. Ma esibirsi davanti a un pubblico in questo momento è un grande privilegio e io e Sophie siamo d’accordo su questo aspetto.

MICHELE BRAVI LIVE

“In attesa del tour invernale dell’album, quest’estate si torna a far girare la musica dal vivo. Ci vedremo in delle location particolari per un concerto piano e voce: intimità e suono.

Un grazie speciale a Vivo Concerti che sta organizzando il tutto in massima sicurezza con grande professionalità e passione.

Un grazie a chi deciderà di sostenere il mondo dello spettacolo tornando a cantare nel pubblico.

Io e tutto il mio team siamo molto grati ed emozionati per questa possibilità.”

Questo il messaggio postato da Michele Bravi sui social.

Ecco le date.

Venerdì 23 luglio 2021 || Villanova di Ostuni (BR) @ Porto Vecchio concerto all’alba

Lunedì 2 agosto 2021 || San Romano in Garfagnana @ Fortezza delle Verrucole

Domenica 8 agosto 2021 || Teramo @ TERAMO NATURA INDOMITA

Giovedì 12 agosto 2021 || Jesolo (VE) @ SUONICA FESTIVAL

Venerdì 13 agosto 2021 || Majano (UD) @Area Concerti del Festival di Majano

Martedì 14 settembre 2021 || Catania @ Villa Bellini