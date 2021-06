Michele Bravi racconta ai fan il nuovo singolo, “Falene”, in duetto con Sophie and the Giants

Michele Bravi Falene testo e significato del brano in duetto con Sophie and the Giants e in uscita il 18 giugno.

Settimana prossima Michele Bravi tornerà in radio con un brano inedito in duetto con la band inglese Sophie and the Giants, una canzone ritmata e radiofonica in stile Nero Bali (hit del 2018 cantata con Elodie e la partecipazione di Guè Pequeno).

Per l’occasione l’artista, che a gennaio scorso ha pubblicato l’album La Geografia del buio (qui la nostra recensione) entrando al primo posto della classifica di vendite, ha svelato sui suoi social qualche informazione in più sul nuovo brano che lo vede duettare con la band che ha conquistato le charts con i brani Hypnotized e Right now.

MICHELE BRAVI FALENE SIGNIFICATO

Alla domanda su di cosa parla la canzone Bravi spiega: “le Falene, misteriosi animali notturni che convivono con il buio. La loro fatale attrazione verso la luce calca le orme del comportamento umano. La canzone è il racconto ritmico di un ronzio intorno a una lampadina tra ombra e spigoli illuminati.”

La canzone porta la firma di Michele Bravi, Federica Abbate, Davide Petrella, Sophie and the Giant, Mike Kintish e Francesco “Katoo” Catitti che ha anche prodotto il brano ed è scritta e canta in italiano e in inglese.

Uno dei versi più intensi del brano, il preferito di Michele, è “Mentre balli tra le ombre con un velo di diamante sulla fronte“.

L’idea di copertina è nata dal team formato da Mary Parnipei, Roberto Chierici ed Erika Arosio. In essa c’è il concetto di metamorfosi, infatti Michele è stato fotografato di schiena mentre si cinge in un abbraccio come quasi fosse in un bozzolo, con la schiena e le ossa della colonna vertebrale in primo piano.

MICHELE BRAVI FALENE TESTO

In arrivo il 18 giugno… il brano è in pre-save qui.