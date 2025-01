Intervista a Giorgia: “Mi sono sempre messa in gioco e con Blanco ho subito trovato un punto d’incontro”

Al termine della conferenza stampa, abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare con Giorgia in un’intervista in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano La cura per me, scritto da Blanco e prodotto da Michelangelo.

La cura per me sarà disponibile per il pre-order e pre-save a partire dalle ore 14:00 di giovedì 23 gennaio. Dalla medesima data, sarà disponibile il pre-order dell’esclusiva versione 45 giri del brano.

Come rivelatoci da Giorgia, il suo ritorno all’Ariston “è colpa” del brano che fin da subito le ha fatto capire di essere meritevole e giusto di salire su un palco di tale portata.

Questo ritorno a Sanremo, inoltre, chiude un cerchio iniziato nel 1995 – trent’anni fa esatti – quando vinse la kermesse con Come Saprei, uno dei suoi brani più importanti e che l’ha definitivamente consacrata al grande pubblico. Per festeggiare questo trentennale, Giorgia porterà in tour live nel 2025 il suo repertorio e il disco in uscita prossimamente. Scorri giù per leggere tutte le info!

SANREMO 2025: INTERVISTA A GIORGIA, “LA CURA PER ME”

GIORGIA, “LA CURA PER ME”: LE DATE DEL TOUR 2025

Come anticipato sopra, Giorgia tornerà live la prossima estate per tre date in tre scenari suggestivi: le Terme di Caracalla di Roma, il Teatro Greco di Siracusa e la Reggia di Caserta. In autunno, invece, partirà il tour 2025 nei principali palasport italiani. Organizzato e prodotto da Friends & Partners, ecco tutte le date del tour:

13 GIUGNO 2025 | TERME DI CARACALLA – ROMA

25 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO – SIRACUSA

16 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA (Piazza Carlo di Borbone )

25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO (DATA ZERO)



06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – UNIPOL ARENA



08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM



10 DICEMBRE 2025 | TORINO – INALPI ARENA



13 DICEMBRE 2025 | MILANO – UNIPOL FORUM



16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – KIOENE ARENA



20 DICEMBRE 2025 | BARI – PALAFLORIO

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di venerdì 24 gennaio su Ticketone e nei punti vendita abituali. Tutte le info sui biglietti sono disponibili sul sito di Friends & Partners.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di copertina di Paolo Santambrogio