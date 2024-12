Festival di Sanremo 2025. Federica Abbate e Blanco guidano la carica degli autori dei brani in gara

Sanremo 2025: Blanco e Federica Abbate tra gli autori con più canzoni in gara al 75esimo Festival della Canzone Italiana.

Lo scorso 1 dicembre, Carlo Conti ha svelato in diretta al Tg1 i 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2025. Mercoledì 18 dicembre, durante Sarà Sanremo – la finale di Sanremo Giovani – verranno annunciati i titoli delle canzoni e, forse, anche i loro autori.

Nell’attesa, All Music Italia anticipa alcuni dei nomi che hanno firmato i brani di quest’edizione in una lista che verrà aggiornata e completata in corso d’opera.

