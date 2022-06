Frada intervista: “in futuro mi piacerebbe collaborare con Sangiovanni, Madame e Blanco tra tutti”

Frada, il giovane cantautore che il grande pubblico ha iniziato a conoscere due anni fa ad X-Factor ha lanciato il suo nuovo singolo Sotto casa tua.

Lo abbiamo raggiunto per una intervista in cui oltre a presentare il brano ci parla dei suoi progetti futuri e del suo percorso.

Frada – intervista

Ciao Frada, benvenuto ad All Music Italia! Ci vuoi presentare il tuo nuovo singolo “Sotto casa tua” featuring Tenth Sky?

Conosco Tenth Sky da due anni e appena ho scritto il ritornello di “sotto casa tua” ho pensato subito a lui per le strofe. Ad oggi è uno dei miei brani preferiti quindi direi che è stata una buona idea, no?

Abbiamo iniziato a conoscerti attraverso l’esperienza di X-Factor ed il brano “Felpa blu” (feat. Axel neiz) ed un modo di raccontarti molto intenso e sentito che ha colpito i giudici di quell’edizione. Cosa ti ha lasciato questa esperienza?

L’esperienza a X Factor di due anni fa è stata un’occasione di crescita, mi ha dato la possibilità di confrontarmi con tanti artisti e di mettere a fuoco il mio percorso.

Nei tuoi brani ti racconti in modo molto schietto e diretto, ad esempio in “Perchè mi guardi così”, “Lacrime sul viso” e “Mosca”.

I tuoi testi in musica sono un mezzo di comunicazione molto importante per dare sfogo ai tuoi pensieri?

I miei testi sono l’unico modo che ho di esprimermi e sarebbe uno spreco non utilizzarli per comunicare al meglio.

Con i tuoi brani ed attraverso i featuring hai individuato un tuo percorso artistico? Ci saranno delle contaminazioni?

La cosa bella di crescere come artista è la possibilità di confrontarmi in studio con producer e artisti di spessore, non farsi contaminare sarebbe uno spreco.

Il 28 giugno ti esibirai live sul palco del LOVE Mi, a Milano in Piazza Duomo, come ti stai preparando?

Non vedo l’ora di esibirmi il 28, canterò “Mosca” e “sotto casa tua”, sto provando da settimane.

Guardiamo avanti, con chi ti piacerebbe collaborare in futuro?

In Italia ho avuto la possibilità di conoscere molti artisti della mia generazione, in futuro mi piacerebbe collaborare con Sangiovanni, Madame e Blanco tra tutti.

Chiudiamo con una domanda aperta, c’è qualcosa che avresti voluto dire ai lettori di All Music Italia che non ti abbiamo chiesto. Ecco questo è il momento.

Vi dico di tenervi pronti perché quest’estate ci saranno diverse sorprese.