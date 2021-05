Eurovision 2021: videointerviste a Jendrik (Germania), The Black Mamba (Portogallo) e Natalia Gordienko (Moldavia)

Si avvicina la seconda semifinale dell’Eurovision 2021, grazie alla quale conosceremo la composizione completa della finalissima a 26 prevista per sabato 22 maggio.

Sul turquoise carpet allestito presso il Cruise Terminal di Rotterdam abbiamo incontrato Jendrik, lo stralunato rappresentante tedesco, i portoghesi The Black Mamba, che portano sul palco una storia ispirata da una prostituita di strada di Amsterdam e Natalia Gordienko, in gara per la Moldavia.

EUROVISION 2021 – VIDEOINTERVISTA A JENDRIK (GERMANIA)

Undici anni dopo l’ultima vittoria, la Germania presenta in gara Jendrik, ventisettenne cantautore e polistrumentista che sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam si presenta con il suo inseparabile ukulele. Il brano I Don’t Feel Hate è stato anticipato in patria da una serie di dieci episodi trasmessi tramite la piattaforma Tik Tok.

EUROVISION 2021 – VIDEOINTERVISTA A THE BLACK MAMBA (PORTOGALLO)

Dopo diversi anni in cui il Portogallo si è presentato in gara all’Eurovision Song Contest con pezzi interpretati in lingua portoghese, i The Black Mamba portano invece un singolo in inglese. Si tratta di una canzone ispirata da una donna incontrata anni prima durante un viaggio ad Amsterdam…

VIDEOINTERVISTA A NATALIA GORDIENKO (MOLDAVIA)

La Moldavia si presenta all’Eurovision Song Contest 2021 con Natalia Gordienko, che torna in gara 15 anni dopo aver raggiunto la finale con il brano Loca. Il pezzo porta la firma di Phillipp Kirkorov, uno degli artisti eurovisivi più noti e che in prima persona prese parte alla competizione nel 1995. L’artista è risultato ben cinque volte vincitore del World Music Awards con il brano più eseguito in Russia.