Eurovision 2021: videointerviste a Barbara Pravi (Francia), The Roop (Lituania), Go_A (Ucraina)

L’Eurovision 2021 prosegue ed entra nel vivo! Dopo la prima semifinale con più di qualche sorpresa si è ora pronti a vivere la seconda e l’attesa finalissima, con protagonisti i nostri Maneskin.

Sul turquoise carpet allestito nel Cruise Terminal di Rotterdam abbiamo incontrato la francese Barbara Pravi e i lituani The Roop che hanno avuto l’onore e l’onere di aprire la manifestazione con la loro esibizione sulle note del brano Discoteque.

La rappresentante transalpina è tra i favoriti alla manifestazione e secondo gli scommettitori si gioca un posto sul gradino più alto del podio con i nostri Maneskin.

La terza intervista è stata realizzata via Zoom da Gabriella Battiato con i Go_A, in gara per l’Ucraina.

EUROVISION 2021 – VIDEOINTERVISTA A BARBARA PRAVI (FRANCIA)

I cugini transalpini non vincono dal 1977 e negli ultimi anni hanno faticato parecchio. Voilà è il titolo del brano con cui la giovane artista transalpina Barbara Pravi tenta di portare al di là del Monte Bianco l’ambito riconoscimento. Un pezzo classico, ma che ha nell’interpretazione così ipnotica il suo punto di forza.

EUROVISION 2021 – VIDEOINTERVISTA A THE ROOP (LITUANIA)

La Lituania si affida anche per questa edizione dell‘Eurovision Song Contest ai The Roop, trio che avrebbe dovuto rappresentare la nazione ex sovietica anche lo scorso anno. Discoteque è una canzone musicalmente molto interessante e un vero e proprio invito a ballare senza freni!

VIDEOINTERVUSTA AI GO_A (UCRAINA)

Dopo la cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020, il gruppo ucraino dei Go_A è stato riconfermato come rappresentante del paese ex sovietico. Un brano in crescendo, che sul palco renderà al meglio grazie all’attitudine della band, che ha nel live il luogo ideale!

Šum è un brano ricco di suggestioni e contaminazioni che ben mescola suoni moderni al folklore Ucraino.Riusciranno i nostri eroi a riportare l’Eurovision dopo l’esperienza del 2017?

Per le interviste realizzate sul Turquoise Carpet un ringraziamento speciale per la collaborazione a Enrico Picciolo e Leonardo Taddei.