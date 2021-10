Intervista a blame e Yanomi: “Karma è per tutte le persone che, come me, hanno avuto grandi delusioni dagli altri”

Il giovane artista milanese di origini italo-francesi blame ha lanciato il singolo di debutto k a r m a . v o l 1, in collaborazione con Yanomi (producer del brano CinCin di Alfa e di altri successi multiplatino).

Il singolo, distribuito da ADA Music Italy, anticipa il suo album di debutto.

L’uscita di k a r m a . v o l 1 è stata accompagnata dal primo fumetto omonimo, in edizione limitata per i fan. Questo fumetto ha inaugurato una raccolta di narrazioni che accompagneranno i successivi singoli.

Blame racconta così il brano:

Credo profondamente nel concetto del Karma e che “tutto torna con calma”, come dico nella canzone. Il brano è il primo capitolo della mia storia e rappresenta il desiderio sbagliato ma che inconsciamente abbiamo tutti di voler vedere una persona che ci ha fatto del male subire lo stesso: questa

canzone vuole aiutare ad alleviare quel dolore

Conosciamo meglio blame & Yanomi attraverso la nostra intervista.

Intervista a blame & Yanomi

Blame, è uscito il tuo primo singolo k a r m a vol1 un debutto molto originale, a chi lo “dedichi”?

Blame: Dedico Karma a tutte le persone che come me hanno avuto grandi delusioni da persone che pensavano diverse. Tutte le mie canzoni nascono da esperienze che ho vissuto in prima persona, e anche k a r m a . v o l 1 è tra queste. Nei prossimi singoli racconterò di più.

In k a r m a vol1 canti “Tutto torna con calma/ quello che hai fatto torna/ e spesso non cambia” è un mantra riferito a qualcuno?

Blame: Il brano racconta un periodo molto difficile della mia vita che ho attraversato con grande fatica. Raccontarlo mi ha fatto rendere conto di non essere solo. All’inizio del fumetto di Karma abbiamo messo la “Pagina dell’odio” dove in tantissimi si stanno sfogando, scrivendo quello che pensano, e quindi mi stanno scrivendo in tantissimi raccontandomi le loro storie.

k a r m a vol1 è entrato immediatamente nelle playlist “New Music Friday” e “sanguegiovane” di Spotify ti aspettavi questo inizio?

Blame & Yanomi: È stato assolutamente inaspettato, fa sempre tanto piacere vedere la tua canzone nelle playlist più seguite di Spotify Italia e continueremo a puntare sempre più in alto.

Blame usi un linguaggio diretto, tipico dei teen sostenuto da sonorità punk inglese che danno forza ed identità al brano, come mai questa scelta?

Blame: Sono sempre stato appassionato di musica rock e punk americana. Ascoltare quel genere mi ha sicuramente influenzato nel modo di scrivere e cantare.

k a r m a vol1 ed ogni brano dell’album sono accompagnati da un fumetto disegnato da te con contenuti esclusivi per approfondire i testi. Un progetto molto interessante ed originale per un giovane artista. Attenzione ai dettagli o amore per quello che vuoi comunicare?

Blame & Yanomi: Un misto di entrambe le cose. Mettiamo tanta attenzione nei dettagli di quello che facciamo, ma non lo faremmo se non fosse per il nostro amore nelle canzoni e quello che vogliamo trasmettere con la nostra musica.

Cantautore, chitarrista, fumettista e videomaker, diversi mezzi di comunicazione, di narrazione che si incontrano e creano dei prodotti originali e completi. Quale ti rappresenta di più?

Blame: Sicuramente la parte musicale è quella che accompagna entrambi fin da quando abbiamo iniziato il nostro percorso nella maniera più completa. Però ogni parte di quello che facciamo contribuisce in come ci piace esprimere le nostre idee.

k a r m a vol1 è la vostra prima collaborazione, come proseguirà? Quali sono i progetti per il vostro futuro artistico?

Blame & Yanomi: Con tante altre collaborazioni… dopotutto karma vol.1 è solo il primo capitolo di un progetto che ha ancora tanto da raccontare.

blame – K a r m a Vol1 – Il videoclip

Protagonista del video di k a r m a . v o l 1 è il fumetto, che prende vita, citando alcuni dei manga e degli anime più conosciuti come: Neon Genesis Evangelion, One Peoniece, One Punch Man, Cowboy Bebop, Kakegurui, Dr.Stone, Demon Slayer, Tokyo Ghoul, My Hero Academia, Hunter x Hunter.