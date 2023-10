Shazam lancia la funziona concerti su IOS, presto in arrivo su Android

Negli scorsi mesi Shazam, l’app leader per riconoscere le canzoni e, al tempo stesso, esplorare l’universo musicale degli artisti scoprendo testi e informazioni varie sugli, ha iniziato a testare nuove modalità legate al mondo dei concerti, funzionalità disponibili dal 25 ottobre.

“Concerti” è la nuova sezione dell’app in cui si potrà scoprire i prossimi concerti che si terranno nella propria zona. Nella sezione vengono forniti all’utente raccomandazioni personalizzate di eventi, in base alla sua cronologia Shazam.

La ricerca potrà essere filtrata per artista, data, luogo ed esplorare i concerti di tendenza. Non solo l’app consente agli utenti la possibilità di salvare e rivedere gli eventi, impostare promemoria per i prossimi spettacoli, visualizzare i biglietti e sbloccare novità esclusive dei concerti degli artisti selezionati, che includono nuovi sfondi e nuove Watch Faces disponibili per il download, video dei dietro le quinte, foto del tour, scaletta delle canzoni degli spettacoli e molto altro.

Attualmente la nuova funzionalità è supportata sui telefoni iOS anche in Mappe e Apple Music. Su quest’ultima, Setlists mette in luce una selezione dei migliori tour, permettendo ai fan di ascoltare le scalette, leggere informazioni sulle produzioni e controllare i futuri spettacoli degli artisti nella loro zona, attivando il modulo scoperta dei concerti di Shazam.

Per visualizzare i concerti sarà necessario iOS 17. La nuova sezione Concerti sarà presto disponibile anche su Android.