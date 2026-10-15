FDAM Records, etichetta discografica ed editore musicale indipendente con sede a Roma, ha firmato un accordo con ADA Music Italy per la distribuzione digitale del proprio catalogo e delle nuove uscite. ADA Music Italy è la divisione indipendente di servizi per artisti e label di Warner Music Italy.

Il primo frutto della collaborazione è Straordinario, il nuovo singolo di Rossella in radio e sulle piattaforme dal 9 ottobre, con il video uscito in anteprima su All Music Italia.

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Chi è FDAM Records: dischi, editoria e cinema

FDAM è una giovane realtà che dal 2023 unisce discografia, editoria musicale e produzione audiovisiva. In campo discografico ha pubblicato i singoli di Rossella, Alessandra Ponente, Gemini e Mormile, mentre sul fronte audiovisivo ha tre produzioni cinematografiche già avviate e in lavorazione.

Francesco Marchese, label manager e legal counsel di FDAM, spiega così la scelta: “Scegliere ADA Music Italy significa dare ai nostri artisti la forza di una rete internazionale, senza perdere la cura artigianale di un’etichetta indipendente”. Nella foto, Marchese è con Renato Tanchis, Head di ADA Music Italy, alla firma dell’accordo.

Marchese aggiunge: “Crediamo molto in una visione crossmediale: far dialogare musica e cinema consente agli artisti di creare spazi che vanno oltre la discografia, dalle colonne sonore alle sincronizzazioni”.

Il catalogo di FDAM potrà contare su una rete distributiva nazionale e internazionale e sui servizi che Warner Music Italy dedica alle etichette indipendenti. L’etichetta resta aperta all’ascolto di nuovi progetti, da inviare a info@fdam.srl.

Foto: ufficio stampa Red&Blue Music Relations