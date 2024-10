Carla Armogida, ex Spotify, è la nuova manager di Ghali

Nuovo cambio di Management per Ghali che decide di affidarsi alla Exit Music con Carla Armogida, ex Spotify, nel ruolo di sua diretta manager.

Fino a qualche mese fa a seguire la carriera del rapper era la Yuagency, team in cui, tra l’altro, aveva fatto il suo ingresso anche Sara Andreani ex head of marketing and promotion di Warner.

Dopo la prima partecipazione al Festival di Sanremo di Ghali con “Casa mia” la decisione dell’artista di cambiare.

A seguire la sua carriera è ora la Exit Music di Fabrizio Ferraguzzo, la stessa agenzia dei Måneskin e nello specifico a ricoprire il ruolo di manager dell’artista è la new entry, Carla Armogida, che nelle scorse settimana ha lasciato Spotify dove ricopriva la carica di Artist and Label Partnerships Manager per il Sud Europa (qui per conoscere meglio le sue attività nel corso dell’anno).

Con questa nuova collaborazione arriva anche il nuovo singolo di Ghali, Niente Panico, brano definito dall’artista stesso come il più importante della sua carriera, fuori dall’11 ottobre 2024.