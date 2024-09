Carla Armogida lascia Spotify ed entra a far parte di Exit Music Management come Artist Manager

Grande novità nel mondo della discografica italiana con il passaggio a Exit Music Management di colei che è stata sino ad oggi un tassello fondamentale di Spotify: Carla Armogida.

Carla Armogida, una delle figure più temute nella discografia degli ultimi anni per il suo ruolo chiave in Spotify, va detto, è una professionista che vanta una solida formazione accademica e un’esperienza internazionale di grande rilievo.

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Perugia, ha completato un Master in Music Business presso l’Università Pompeu Fabra di Barcellona.

Il percorso in discografia parte con ruoli di primo piano Promo Manager per Sony Music a Madrid e Marketing Manager per il “Violetta Live European Tour”. Successivamente la Armogida è stata Senior Live & Touring Manager EMEA per Disney Music Group operando a Londra, dove ha gestito il primo tour da solista di TINI.

A partire dal 2017 ha lavorato in Spotify, inizialmente come Artist and Label Partnerships Manager per l’Italia, estendendo poi la sua responsabilità a Grecia e Israele, fino a guidare il team per il Sud Europa.

Ora, da settembre 2024, Carla Armogida, entra a far parte di Exit Music Management con il ruolo di Artist Manager.

La Exit Music Management è la società fondata nel 2021 da Fabrizio Ferraguzzo (già noto, tra le altre cose, per il suo lavoro a X Factor Italia e come attuale manager dei Måneskin) e Marica Casalinuovo.

Queste le dichiarazioni di Carla Armogida: