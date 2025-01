Classifiche FIMI 5 – 2025: Marracash esce in fisico e torna primo. Gazzelle debutta sul podio

Classifiche di vendita FIMI album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 5/2025.

Gazzelle centra il debutto sul podio della classifica album ma manca la prima posizione con il suo INDI. A fermarlo solo Marracash, che grazie all’uscita del suo album in formato fisico risale alla #1, e Bad bunny in salita alla #2-

L’album Mafia Slime 2 perde la vetta e scende alla #4 mentre in una chart quasi 100% urban resistono per il pop Olly, Pinguini Tattici Nucleari e Cesare Cremonini.

A distanza di 50 anni torna nella Top 20 italiana Actarus e il suo Atlas Ufo Robobot, da noi conosciuto come Goldrake.

Tra le nuove entrate presenti in Top 20 CENTRAL CEE con CAN’T RUSH GREATNESS (14°) e la SLF con WE THE SQUAD VOL.2 (15°) mentre GIANNI MORANDI si ferma alla #53 con L’ATTRAZIONE (53°).

Se Fuori dall’Hype ha festeggiato nelle scorse settimane più di 300 settimane in classifica FIMI album (304 per l’esattezza), Persona di Marra ci si avvicina con 274 settimana ad oggi.

Ecco le classifiche FIMI dal 24/01/2025 al 30/1/2025.

MARRACASH – È FINITA LA PACE – Island / Universal Music (↑6) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS – Rimas Entertainment LLC / The Orchard (↑1) GAZZELLE – INDI – Maciste Dischi / Warner Music (NEW) NERISSIMA SERPE, PAPA V & FRITU – MAFIA SLIME 2 – K100 / Columbia / EMI / Universal Music / Sony Music (↓3) GUÈ – TROPICO DEL CAPRICORNO – Island / Universal Music (↓3) OLLY – TUTTA VITA – Epic / Sony Music (↓2) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II – Warner Music / Warner Music (↓2) LAZZA – LOCURA – Island / Universal Music (=) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – HELLO WORLD – Epic / Sony Music (↓2) TONY BOY – GOING HARD 3 – 22 SRL / Warner Music (↓1) ANNA – VERA BADDIE – EMI / Universal Music (↓1) CESARE CREMONINI – ALASKA BABY – EMI / Universal Music (↓1) KID YUGI – TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO – EMI / Universal Music (↓1) CENTRAL CEE – CAN’T RUSH GREATNESS – Live Yours / Columbia / Sony Music (NEW) SLF – WE THE SQUAD VOL.2 – Warner Music / Warner Music (NEW) CAPO PLAZA – FERITE (DELUXE EDITION) – Plaza Music / Warner Music (↓3) TONY EFFE – ICON – Island / Universal Music (↓3) LAZZA – SIRIO – Island / Universal Music (↓1) MARRACASH – PERSONA – Island / Universal Music (↓3) ACTARUS – ATLAS UFO ROBOT (O.S.T.) – 50TH ANNIVERSARY EDITION – Warner Music / Warner Music (NEW)

