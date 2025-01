UFO Robot Goldrake: il vinile delle sigle italiane torna per i 50 anni. Arriva anche il reboot in prima serata.

UFO Robot Goldrake, l’iconica serie d’animazione giapponese che ha segnato intere generazioni, compie 50 anni e arriva con un reboot, Goldrake U, nella prima serata di Rai 2 ma non solo: per celebrare questa ricorrenza, Warner Music ripropone in una speciale edizione rimasterizzata il vinile con le celebri sigle italiane, un pezzo di storia della musica e della televisione che ha accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di milioni di ragazzi.

Partiamo proprio dalla nuova serie, un reboot intitolato Goldrake U, in onda su Rai 2 a partire da stasera, 6 gennaio 2025, in prima serata. La nuova serie promette di unire il fascino dell’originale con un linguaggio moderno, pensato per conquistare sia i nostalgici che le nuove generazioni.

la trama di Goldrake U, in onda su rai 2

Goldrake U si svolge in un universo contemporaneo, dove le tecnologie avanzate e la scoperta dello spazio giocano un ruolo centrale. La trama segue una nuova generazione di protagonisti, che si ritrovano a ereditare il leggendario robot Goldrake e a fronteggiare minacce intergalattiche che mettono in pericolo l’universo. Al centro della storia c’è sempre Duke Fleed, il principe alieno che, con il suo coraggio e il suo senso di giustizia, è diventato un’icona per i fan.

I nuovi episodi affrontano anche tematiche moderne come la sostenibilità ambientale e le sfide etiche legate al progresso tecnologico, mantenendo però il fascino delle dinamiche tra Bene e Male che hanno reso immortale la serie originale.

La colonna sonora: un ponte tra passato e presente

Un elemento distintivo di Goldrake è sempre stata la colonna sonora. Anche in Goldrake U, le musiche avranno un ruolo fondamentale, con brani che si ispirano alle iconiche sigle degli anni Settanta ma con un tocco moderno. Le nuove melodie promettono di catturare lo spirito originale, regalando però un’esperienza rinnovata agli spettatori.

Per i più nostalgici Warner Music pubblicherà una sorpresa decisamente iconica.

Il 24 gennaio 2025 uscirà un vinile con un packaging curato nei minimi dettagli per soddisfare collezionisti e appassionati. Questo LP speciale rappresenta un vero gioiello per gli amanti della serie e della musica legata agli anime.

La ristampa, con audio completamente rimasterizzato, ripropone le iconiche sigle italiane di UFO Robot Goldrake, che negli anni Settanta conquistarono le classifiche e divennero simbolo di un’epoca.

La tracklist include brani che hanno fatto la storia della musica per ragazzi, come UFO Robot, Venusia e Atlas UFO Robot, suonati da straordinari musicisti come Vince Tempera, Fabio Concato, Ares Tavolazzi, Massimo Luca e Julius Farmer.

Il vinile è un’edizione limitata 180gr Color Ice Translucent (azzurrino ghiaccio) e include un poster coloratissimo, fedele all’originale del 1978. La grafica riproduce fedelmente quella dell’edizione storica, rendendolo un must-have per i fan. Qui per il pre-order.

Questa la tracklist del vinile:

Side A

UFO Robot Rigel Venusia Alcor Vega

Side B

Goldrake Pianeta Terra Atlas UFO Robot Procton

Goldrake è molto più di una semplice serie d’animazione: è un simbolo culturale che ha attraversato decenni, lasciando un segno indelebile nell’immaginario collettivo. Con il reboot Goldrake U e la ristampa del vinile, il 2025 diventa l’anno perfetto per riscoprire un mito che continua a unire generazioni.

Se sei un fan storico o un curioso che vuole scoprire il fascino di Goldrake, non perdere questa doppia occasione: il vinile delle sigle italiane sarà disponibile dal 24 gennaio nei migliori negozi e piattaforme online, mentre la serie Goldrake U ti aspetta ogni lunedì su Rai 2. Un viaggio tra nostalgia e innovazione che promette di emozionare ancora una volta.