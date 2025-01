Classifica Radio EarOne settimana 3 – 2025: il rap di Marracash si prende la vetta

Classifica Radio EarOne settimana 3 del 2025… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

a due anni dall’ultima volta, era nel 2023 con Importante, Marracash riesci a conquistare il primo posto nella classifica radio con Gli Sbandati hanno perso, singolo estratto dall’album La Pace è finita. Un traguardo non scontato visto che il rap è un genere che viene sposato solitamente meno dalle radio al contrario dello streaming.

Sale al secondo posto Marco Mengoni e chiude il podio, in discesa, Damiano David. Jovanotti, alla #6 con Fuorionda, è la più alta new entry della settimana. Sfiorano il debutto in Top 10 anche Guè con Rose Villain.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio EarOne ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.