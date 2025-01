Classifica Radio EarOne settimana 1 – 2025: il nuovo anno inizia con i Coma_Cose in vetta. Alex Wyse entra nella Top 50

Classifica Radio EarOne settimana 2 del 2025… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Nella seconda settimana dell’anno il brano al primo posto della classifica è internazionale… ma italiano! Si tratta di Born With A Broken Heart di Damiano David che sale questa settimana di due posizioni. Balzo di 8 posizioni, fino alla #2, per Dillo solo al buio di Elisa.

Tra le new entry, spiccano Buio Davanti di Lazza (20ª posizione) e Noi No di Gazzelle (27ª posizione), che conferma la sua capacità di raccontare emozioni attraverso testi intimi e melodie coinvolgenti. Il Campione di Ermal Meta entra direttamente in classifica al 40° posto.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio EarOne ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.