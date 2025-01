Certificazioni FIMI 4: Guè conquista l’oro in una settimana. Quarta settimana senza singoli certificati

Certificazioni FIMI settimana 4 2025.

È passato un mese esatto da quando la FIMI ha introdotto le nuove soglie certificazioni FIMI per i singoli facendo salire il traguardo per il disco d’oro da 50 a 100.000 copie/unità e il disco di platino da 100 a 200.000 copie/unità.

In questo mese nemmeno un brano, italiano o internazionale, è riuscito ad aggiudicarsi una certificazione. Insomma se l’obiettivo era tornare a rendere ambite queste certificazioni l’effetto è pienamente riuscito anche se rimane il fatto che negli scorsi anni ci sono artisti che ora hanno stanze piene di questi trofei di fronte ad altri che probabilmente non ne avranno mai.

Noi di All Music Italia abbiamo in ogni caso contrastato la noia di queste settimane con due speciali esclusivi: nel primo ripercorriamo la nascita del disco d’oro e l’arrivo in Italia (lo trovate qui), nel secondo invece parliamo dell’avvento della FIMI e dei cambi di soglie avvenuti nel corso dell’anno (qui).

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 4 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Come dicevamo in apertura nessun singolo internazionale ha ottenuto nuove certificazioni in Italia questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Un album ottiene un nuovo traguardo. Disco d’oro per 1984 di Van Halen, sesto disco della band statunitense.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 4 a singoli e album italiani.