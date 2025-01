Storia del disco d’oro e di platino: come tutto è iniziato negli USA e l’arrivo in Italia, da Modugno a Battiato

La storia del disco d’oro e di platino: dalle origini ai primi successi in Italia. Con l’arrivo delle nuove soglie di certificazione FIMI per i singoli, in vigore dalla settimana 1 del 2025, partiamo con un viaggio in tre tappe per ripercorrere la nascita dei dischi d’oro e di platino, il loro arrivo in Italia, l’avvento della FIMI e… una sorpresa finale per gli appassionati di musica e classifiche.

Il disco d’oro e di platino (e quello di diamante) sono da decenni simboli del successo musicale a livello mondiale. Ma come sono nati? E come sono arrivati in Italia? Questo articolo ripercorre la storia di questi prestigiosi riconoscimenti, dalle loro origini negli Stati Uniti durante gli anni Quaranta fino alla loro diffusione nel nostro Paese, dove hanno segnato alcune delle tappe più iconiche della discografia italiana.

Storia delle certificazioni fimi, un passo indietro fino alla nascita del disco d’oro

Il disco d’oro nasce negli Stati Uniti nel 1942, quando Glenn Miller ottiene un riconoscimento speciale per aver venduto un milione di copie del suo 78 giri I Know Why/Chattanooga Choo Choo. Per celebrare il traguardo, la casa discografica decise di premiarlo con un disco dipinto d’oro, dando vita a quella che sarebbe presto diventata una tradizione.

Negli anni successivi, il disco d’oro venne ufficializzato dalla RIAA (Recording Industry Association of America) e si trasformò in un riconoscimento standard per gli artisti che raggiungevano determinate soglie di vendita. Con l’espansione del mercato musicale e il crescente successo degli artisti, furono introdotti ulteriori premi, come il disco di platino (inizialmente assegnato a chi superava i 10 milioni di copie vendute) e il disco d’argento (per le 500.000 copie).

L’arrivo in Italia: il successo di Domenico Modugno e i primi riconoscimenti

In Italia, il disco d’oro fece la sua comparsa negli anni Cinquanta, diventando presto un simbolo del successo musicale. Tra i primi artisti a riceverlo ci fu Domenico Modugno, che nel 1958 ottenne sia il disco d’oro che di platino grazie al celebre Nel blu dipinto di blu. La canzone vendette ben 22 milioni di copie in tutto il mondo, di cui 800.000 solo in Italia, consacrando Modugno come una delle figure più rappresentative della musica italiana nel mondo.

Negli anni Sessanta, altri grandi nomi seguirono le sue orme, tra cui Rita Pavone e Bobby Solo, che con le loro vendite riuscirono a consolidare il valore del disco d’oro come simbolo di successo.

prima delle certificazioni fimi, le trasformazioni delLe soglie italiane

Con il passare degli anni, le soglie per ottenere un disco d’oro o di platino in Italia subirono cambiamenti significativi per rispecchiare l’evoluzione del mercato musicale. Negli anni Settanta, il disco d’oro passò da un milione a 500.000 copie per i singoli e 300.000 per gli album, un adattamento necessario per tenere il passo con la realtà del mercato italiano.

Nel 1982, queste soglie furono ulteriormente ridotte a 300.000 copie per i singoli e 250.000 per gli album. Tali modifiche dimostrano la volontà dell’industria musicale di adattarsi alle nuove dinamiche di consumo, che avrebbero influenzato non solo le certificazioni, ma anche la storia stessa della musica italiana.

Nel 1981 La voce del padrone di Franco Battiato cambiò il mercato italiano. Fu infatti questo disco il primo album a raggiungere il traguardo di un milione di copie vendute, diventando un simbolo di eccellenza e innovazione nella discografia italiana, e conquistando il disco di platino.

Nel prossimo articolo: Scopriremo l’arrivo della FIMI, che ha rivoluzionato il sistema di certificazione in Italia con nuove categorie come oro, platino, diamante e argento, trasformando definitivamente il panorama musicale del nostro Paese per quel che riguarda il riconoscimento del successo di brani e dischi.