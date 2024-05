Certificazioni FIMI 19: continua il successo della “Materia” di Mengoni. In ascesa “Devastante” di Olly

Certificazioni FIMI settimana 19 2024.

Nuovi traguardi per Marco Mengoni, Capo Plaza, Gazzelle, Ghali ma anche per Olly il cui singolo, Devastante, continua a salire grazie alla bellezza del pezzo, elemento non da sottovalutare di questi tempi.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Oltre 400.000 copie/unità per Goosebumps di Travis Scott.

DOPPIO DISCO DI PLATINO a “The Hills” di The Weeknd mentre arrivano al DISCO DI PLATINO “Beatiful things” di Benson Boone e “Belly Dancer” di Imanbek & Byor.

Oro per People are strange dei The Doors, All too well (Taylor’s Version) di Taylor Swift, El matador di Elmatadormc7 e Mami di RVFV & Pablo Mas.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI Nessun album internazionale conquista certificazioni questa settimana in Italia.