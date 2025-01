Classifica di Vendita FIMI 2024. Universal Music regina del formato fisico: Kid Yugi, Lazza e Taylor Swift al vertice

Classifica FIMI album fisici più venduti in formato fisico in Italia nel 2024.

Il 2024 segna una svolta significativa nel panorama musicale italiano, con l’introduzione di una classifica dedicata esclusivamente al formato fisico, che include CD, vinili e musicassette. Questa decisione ha portato alla rimozione della classifica dei vinili, sostituita da un’unica chart che affianca le tradizionali classifiche di album (fisico + digitale) e singoli.

E se nella classifica degli album complessivi il primato è andato a Tony Effe, l’artista che ha venduto più copie fisiche nel corso dell’anno è stato Kid Yugi con il suo I nomi del diavolo diventato poi Tutti i nomi del diavolo. EMI Records conquista la vetta e Universal risulta prima in tutte e tre le chart FIMI del 2024.

Sul podio del formato fisico troviamo anche la regina del pop mondiale, Taylor Swift, che si distingue come l’artista con il maggior numero di primi posti annuali (4).

CLASSIFICA FIMI ALBUM IN FORMATO FISICO PIÙ VENDUTI IN ITALIA NEL 2024

La classifica del formato fisico che, ricordiamo, ha un volume ovviamente minore per unità di quella degli album dove lo streaming è sicuramente un metodo di fruizione meno costoso, determina l’importanza delle piattaforme digitali per quel che riguarda l’urban e il rap.

Nella classifica che include anche lo streaming, i progetti urban e rap dominano le posizioni più alte. Icon di Tony Effe, che è primo nella classifica complessiva, appare solo 19° nella lista esclusivamente fisica. Questo evidenzia quanto lo streaming sia cruciale per i generi urban/rap, che hanno un pubblico prevalentemente giovane e digital-first.

Si comporta bene in entrambe le classifiche Kid Yugi che, quarto nella cumulativa, sale fino al primo posto in quella del solo formato fisico. Una classifica quest’ultima che vede il dominio di Universal Music che occupa le prime quattro posizioni e mette a segno così un tris di primi posti in tutte le chart del 2024: album con Tony Effe, singoli con Mahmood e fisico.

Anche Geolier e, soprattutto, Anna, beneficiano dello streaming. Il rapper napoletano è infatti secondo nella classifica album e sesto in quella del fisico mentre la Baddie scende dalla tre alla #13.

Effetto contrario per i Pinguini Tattici Nucleari che, dalla #29 nella cumulativa, passano in settima posizione nel fisico confermando che il pubblico del pop ama ancora comprare gli album in vinile o in CD. Stesso discorso per Ultimo che passa dalla #18 alla #5.

Un risultato che diventa ancora più esemplificativo se guardiamo Alaska Baby di Cesare Cremonini che, se nella cumulativa fisico più streaming, si ferma alla #49, nel fisico è presente alla #12.

Taylor Swift è il miglior piazzamento di un disco internazionale in entrambe le chart ma, se in quella degli album occupa la 16esima posizione nel fisico sale fino alla sesta.

Il reparto cosiddetto legacy, ovvero i dischi che fanno parte del catalogo (e spesso della storia) continua a funzionare nel fisico dove The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) dei Pink Floyd, disco che per anni è stato al primo posto della classifica dei vinili, occupa l’ottava posizione.

Ecco la Top 20:

LA TOP 20

Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi (EMI / Universal Music)

Locura – Lazza (Island / Universal Music)

The Tortured Poets Department: The Anthology – Taylor Swift (Island / Universal Music)

Club Dogo – Club Dogo (Island / Universal Music)

Altrove – Ultimo (Ultimo Records / Believe)

Dio lo sa – Atto II – Geolier (Warner Music)

Hello World – Pinguini Tattici Nucleari (Epic / Sony Music)

The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) – Pink Floyd (Warner Music)

Luck and Strange – David Gilmour (Legacy Recordings / Sony Music)

Sanremo 2024 – Artisti Vari (SME Strategic Marketing Group / Sony Music)

La Divina Commedia (Deluxe) – Tedua (Epic / Sony Music)

Alaska Baby – Cesare Cremonini (EMI / Universal Music)

Vera Baddie – Anna (EMI / Universal Music)

Going Hard 3 – Tony Boy (22 SRL / Warner Music)

Moon Music – Coldplay (Warner Music)

Songs of a Lost World – The Cure (EMI / Universal Music)

From Zero – Linkin Park (Warner Music)

Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish (EMI / Universal Music)

Icon – Tony Effe (Island / Universal Music)

Utopia – Travis Scott (Cactus Jack / Epic / Sony Music)

CASE DISCOGRAFICHE in top 20 della classifica vendita dischi fisici 2024

Universal Music domina la Top 20 con nove album (5 EMI e 4 Island). Seguono, a pari merito, Warner Music e Sony Music con cinque album ciascuna. Presenti anche etichette indipendenti come Ultimo Records, distribuita da Believe.

NUMERI UNO

Universal Music si conferma leader del mercato con 20 primi posti nel 2024, seguita da Sony Music con 15 e Warner Music con 13 (di cui uno con LaTarma Record/ADA). Le etichette indipendenti non distribuite da major conquistano 5 primi posti.

Insomma la classifica di vendita FIMI del fisico sottolinea come il formato fisico sia oggi una nicchia per appassionati e collezionisti, mentre lo streaming rappresenta il mezzo predominante per il consumo di musica, soprattutto nei generi più moderni e tra i giovani.