Amici: Ayle abbandona il programma ma poi cambia idea. Quale sarà il suo destino?

Il 30 ottobre del 2023 un nuovo allievo ha fatto il suo ingresso in corsa nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Ayle. Poco più di tre mesi dopo il ragazzo ha deciso di abbandonare il programma salvo poi ripensarci.

Quello di Ayle è il terzo abbandono dopo quello di Mew e Matthew in un’edizione sicuramente complicata che vede il programma sotto il mirino del vocal coach e produttore, Luca Jurman.

Ma perché il ragazzo ha preso questo decisione? Andiamo a scoprirlo insieme.

Ayle, che già negli scorsi mesi aveva manifestato insofferenza verso le dinamiche del programma, durante l’ultima puntata si è classificato per l’ennesima volta tra gli ultimi in classifica. Il ragazzo poco dopo la sua esibizione sembrava aver recuperato la voglia di gareggiare come spiegato a Mida:

“Ero molto più tranquillo del solito, a parte i primi secondi, il ritornello è andato bene. Sono veramente felice, anche se arrivo ottavo sono felice perché l’ho fatto bene. Ho toccato il fondo qui dentro e invece di andarmene come un co***e, ho deciso di rimanere“.

Nonostante la sicurezza manifestata all’amico la scoperta di essere penultimo in classifica ha mandato nuovamente in crisi il cantautore che, una volta rientrato in casetta, ha chiesto di poter vedere la sua tutor, Anna Pettinelli.

“Quello che sto per dirti non ti piacerà…” ha esordito Ayle, “Ho affrontato bene la situazione e sento di essere pronto, qui o fuori. Il posto al serale è secondario per me, la cosa importante è aver imparato a reggere certi ritmi e a stare sul palco“. A questo punto la Pettinelli lo ha esortato a prendere una decisione definitiva e il ragazzo ha scelto di abbandonare il programma.

Il ripensamento di Ayle

Una volta fatto ritorno nella sua città, Livorno, è accaduta una cosa mai successa nella storia del programma. Ayle ha infatti richiamato la redazione dicendo di aver cambiato idea e di voler rientrare nella scuola.

A questo punto Maria De Filippi ha deciso di chiedere il parere di tutti i ragazzi in gara ad Amici, cantanti e ballerini. Il loro pensiero sarà espresso attraverso un voto anonimo.

Nella puntata in onda il 13 febbraio Maria ha quindi comunicato a Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Raimondo Totaro ed Emanuel Lo, quanto stava accadendo.

“La persona che lavora con me e si occupa di Ayle ha provato a parlarci prima dell’uscita per capire le sue difficoltà. Ciò nonostante ha deciso di lasciare il programma. Gli è stata messa a disposizione una macchina ma, una volta arrivato a casa, ha chiamato all’una di notte chiedendo di poter rientrare. I ragazzi hanno espresso il loro parere al riguardo. 11 ragazzi di loro si sono espressi per il sì e sei per il no Vorrei sapere il parere di ognuno di voi anche se la decisione finale spetta ad Anna in quanto professoressa di Ayle“.

Cinque dei professionisti si trovano concordi nell’essere contrari al ritorno del ragazzo che ha scelto di rinunciare alla propria possibilità. “Se rientra a sto punto gli dai la maglia del serale visto che mancano quattro puntate. Riammettendolo in casa tu togli un posto al serale a qualcuno che si sta impegnado… le maglie sono poche, se lo riammetti elimina uno dei tuoi…” chiede Rudy Zerbi ad Anna Pettinelli.

Lei risponde così ai colleghi: