Amici 24: le anticipazioni della quinta puntata con Amadeus e Alessandra Amoroso

Amici 24, le anticipazioni della quinta puntata del Pomeridiano.

Domenica 27 ottobre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospiti Amadeus e Virna Toppi che giudicheranno rispettivamente la gara di Canto e quella di Ballo. Altri ospiti saranno Alessandra Amoroso che canterà il suo nuovo singolo Si mette male, in uscita l’1 novembre prossimo ed Elena D’Amario con la Parsons Dance Company.

TrigNO e Rebecca affrontano le relative sfide. TrigNO sfida Opi e canta il suo singolo Maledetta Milano. A giudicare la sfida di Canto è stato Rory Di Benedetto, noto autore musicale e talent scout. Riesce a vincere la sfida e rimanere all’interno della scuola.

Stessa sorte per Rebecca: sfida Sofia e balla sulle note di American Women. La sfida viene giudicata da Marcello Sacchetta, il quale decide che lei può restare ad Amici 24.

Vengono svolti anche i compiti di Alessia e Vybes. La ballerina della maestra Celentano esegue il compito assegnatole da Deborah Lettieri. Sfortunatamente, Alessia non convince affatto la sua professoressa che, dopo averle dato 0, le sospende la maglia, costringendola ad abbandonare lo studio prima del termine della puntata.

Invece, Vybes canta Blu Celeste di Blanco per il compito assegnatogli da Lorella Cuccarini. Rudy Zerbi, il suo professore, si commuove.

Se settimana scorsa è toccato a Sienna, durante questa quinta puntata Anna Pettinelli propone Luk3 per l’eliminazione perché lo considera più indietro rispetto ai suoi compagni. L’allievo canta il suo inedito Parigi in motorino. Alla Pettinelli il ragazzo piace sull’inedito, al contrario delle cover. Alla fine, Luk3 rimane nella scuola e non viene eliminato.

