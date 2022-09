50 sfumature di voce: i primi giudizi, tecnici e artistici, sui cantanti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi

Nuovo appuntamento in esclusiva su All Music Italia con 50 sfumature di voce, la rubrica in cui il cantante, TikToker e Vocal coach Davide Papasidero approfondisce meglio l’uso della voce da parte degli artisti italiani (qui il primo appuntamento). Oggi l’appuntamento è dedicato ai cantanti della nuova edizione di Amici di Maria de Filippi ( Amici 22 ). Ovviamente un primo giudizio che è frutto delle prime due puntate dello show.

Lasciamo quindi la parola a Davide Papasidero.

E come ogni anno, ogni tradizione che si rispetti, con l’arrivo dell’autunno torna anche il Talent musicale (e non solo) numero uno in Italia; stiamo parlando ovviamente di Amici che anche quest’anno ci regalerà sicuramente tantissime sorprese a livello artistico e televisivo.

Ho deciso di dedicare questa seconda puntata di 50 Sfumature di Voce proprio ai protagonisti di questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi che ovviamente andrò a “giudicare” solo dopo due ascolti; tengo ovviamente a specificare che le mie idee potrebbero cambiare radicalmente col passare dei mesi (magari mi ci dedicherò nuovamente poco prima del serale) ma a primo impatto quelle che trovate a seguire sono le mie considerazioni.

Darò due “giudizi” ben distinti, quello tecnico e severo del VOCAL Coach Papasidero (proiettato solo ed esclusivamente sulla parte tecnica) e quello invece più “artistico” che comprende l’interpretazione, la presenza scenica, la credibilità artistica e tanto altro.

Facendo una media tra i due giudizi, darò un voto personale che andrà da 1 a 10!

Partiamo. Clicca in basso su continua per scoprire le mie valutazioni.